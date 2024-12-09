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政府部門霸凌案連環爆！國民黨立委羅廷瑋日前收到文化部職員陳情，直指行政院政務委員史哲，在擔任文化部長時，對底下的公務人員十分苛刻，除了不吃稍微軟掉的薯條，冰可樂的冰塊融化也會動怒，甚至有一次在彰化的行程，當時下著大雨，因為幕僚先上車，就叫幕僚下來自己淋雨用走的，不准搭車的荒謬情景。羅廷瑋今天受訪時表示，自己辦公室收到陳情信，但礙於公務員不敢出面申訴，因此遲無下文。陳情人鉅細靡遺提出史哲的飲食習慣，像是除了不吃稍微軟掉的薯條，冰可樂的冰塊融化也會動怒，基層同仁只要想到要替他準備餐飲就相當害怕。羅廷瑋續指，陳情人還說，史哲不僅對底下的公務人員十分苛刻，對自己幕僚也十分嚴厲，先前有一次在彰化的行程，當時下著大雨，因為幕僚先上車，就叫幕僚下來自己淋雨用走的，不准搭車的荒謬情景。長李遠昨日對此回應，由於被申訴人已自請部內主動調查，文化部依其所請，於近日內召集調查委員展開調查。他強調，文化部對於職場霸凌秉持零容忍的態度，鼓勵同仁勇敢站出來具名檢舉，對於具名申訴案件，文化部一定展開調查。