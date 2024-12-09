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▲韓國總統尹錫悅3日無預警宣布戒嚴，在短短6小時後解除，仍讓韓國社會陷入動盪不安。在戒嚴風波後隱身至今，尹錫悅終於在7日上午現身並鞠躬道歉。（圖／美聯社／達志影像）

韓國總統尹錫悅3日無預警宣布戒嚴，雖然在6小時後就宣布解嚴，但已在韓國社會掀起軒然大波。尹錫悅的做法同樣引起韓國電影界人士不滿，日前有報導指出，韓國2千多名電影人及觀眾聯署發聲明要求總統尹錫悅下台，包括全智賢、孫藝珍等藝人，不過隨後有消息指出，連署人其實是同名同姓者。綜合媒體報導，在尹錫悅戒嚴又解嚴之後，上百萬名民眾更上街進行示威，要求彈劾總統尹錫悅。日前傳出有2千多名韓國電影人及觀眾連署發出聲明，要求尹錫悅下台。當時消息指出，其中包括《上流寄生族》奧斯卡導演奉俊昊、《下女》文素利、全智賢、孫藝珍、金高銀、姜棟元等人，要尹錫悅下台並追究其法律責任。不過在12月8日晚間，韓國電影行動組澄清，聲明中的全智賢等人並非大眾認識的演藝人士，而連署中包含了電影界工作人員及觀眾。據電影業界人士表示，聲明中姜棟元（강동원）、孫藝珍（손예진）、金高銀（김고은）、全道嬿（전도연）、全智賢（전지현）、朴恩斌（박은빈），只是同名的圈外人士。受到韓國緊急戒嚴令及總統彈劾事件影響，許多韓國節目、電視劇都宣布暫停播出，包括由柳演錫、蔡秀彬等主演的《現在撥打的電話》、劉在錫清談節目《劉Quiz On The Block》、音樂節目《人氣歌謠》等。尹錫悅於7日時就戒嚴令向全國鞠躬道歉，韓國國會也在同日下午展開彈劾案，最終在執政黨國民力量黨集體離場杯葛之下，尹錫悅彈劾案在票數不足的情況下未能通過。最大在野黨共同民主黨魁李在明強調將於14日以國民名義再度對尹錫悅提出彈劾。