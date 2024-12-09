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9日上午，高雄林園區一名71歲獨居的李姓老翁，被發現陳屍在民宅內，遺體附近還留有一把槍枝，頭部疑似中彈，上門送餐的居服員見狀，嚇得急忙報警處理。據了解，事發地點位於林園區中芸二路某民宅，林園分局警方接獲報案趕抵現場，發現李姓老翁疑頭部中彈，已明顯死亡，初步研判，事發時間疑為前一天深夜，李姓老翁有長期癌症病史，不排除因久病厭世，現場無打鬥外侵入跡象，排除他殺嫌疑。警方指出，今天上午，居服員給李姓老翁送餐，進門發現李翁倒地死亡，急忙報警處理。警方表示，李翁使用的是一把改造手槍，現場無打鬥、破壞痕跡，初步排除他殺嫌疑，後續將擴大追查槍枝來源，並報請高雄地檢署檢察官相驗。