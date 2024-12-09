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▲日本東京地區正在流行俗稱蘋果病的傳染性紅斑，多數患者是孩童，但如果孕婦感染，很有可能影響胎兒，造成流產或死胎。（圖／翻攝日本國立傳染病研究所）

▲「蘋果病」主要流行於兒童身上，若孕婦遭病毒感染，可能會導致流產。（示意圖／取自Unsplash）

有安排日本出遊或出差的民眾注意了！在東京都、埼玉縣等地近期爆發「蘋果病」大規模感染，醫師指出，，《NOWnews》也透過本文解析「蘋果病」是什麼、感染症狀、預防方式、風險族群的資訊。林口長庚風濕過敏免疫科醫師指出，近期日本東京傳出有傳染性紅斑的疫情，。小兒科醫師郭明裕也說明，「蘋果病」在1975年被發現，是由人類小DNA病毒B19所引起，傳染性紅斑也被稱為「第五病」，因為它是歷史上第5種被確認的「兒童皮膚出疹性疾病。」現發燒、咳嗽等類似感冒的症狀。臉部紅疹、身體紅疹、貧血、心臟血管障礙、急性心肌炎、心律不整、全身性浮腫等。關節炎胎兒貧血、流產、死產、畸形等。國健署說明，傳染性紅斑的發生並無明顯季節性，但流行大多發生在春季到初夏之間，非流行期也有散發病例發生，而且也無區域性。發病年齡從幼兒到高齡層都有，，從發生現象來看以帶幼兒的母親居多。從感染B19病毒到傳染性紅斑出現約4至20天。傳染性紅斑主要經由「飛沫傳染」，也可透過接觸傳染、輸血感染或母胎傳染，且酒精無法消滅傳染性紅斑的病毒。醫師提醒，由於酒精無法消滅傳染性紅斑病毒，因此近日要飛往日本東京旅遊的民眾，應從衛生習慣開始著手，並勤用肥皂洗手和戴口罩。