有安排日本出遊或出差的民眾注意了！在東京都、埼玉縣等地近期爆發「蘋果病」大規模感染，醫師指出，「蘋果病」就是所謂的傳染性紅斑，經由飛沫就能傳染，《NOWnews》也透過本文解析「蘋果病」是什麼、感染症狀、預防方式、風險族群的資訊。
🟡蘋果病是什麼？
林口長庚風濕過敏免疫科醫師指出，近期日本東京傳出有傳染性紅斑的疫情，由於傳染性紅斑會導致臉頰出現很紅的紅疹，因而又被稱為「蘋果病」。小兒科醫師郭明裕也說明，「蘋果病」在1975年被發現，是由人類小DNA病毒B19所引起，傳染性紅斑也被稱為「第五病」，因為它是歷史上第5種被確認的「兒童皮膚出疹性疾病。」
🟡蘋果病感染症狀
📍感染初期：現發燒、咳嗽等類似感冒的症狀。
📍感染後期至恢復期：臉部紅疹、身體紅疹、貧血、心臟血管障礙、急性心肌炎、心律不整、全身性浮腫等。
📍慢性疾病：關節炎
📍胎兒感染：胎兒貧血、流產、死產、畸形等。
🟡蘋果病風險族群
國健署說明，傳染性紅斑的發生並無明顯季節性，但流行大多發生在春季到初夏之間，非流行期也有散發病例發生，而且也無區域性。發病年齡從幼兒到高齡層都有，在流行期以學齡前兒童到國中生居多數，無性別差異，從發生現象來看以帶幼兒的母親居多。
🟡蘋果病傳染方式、潛伏期多長？
從感染B19病毒到傳染性紅斑出現約4至20天。傳染性紅斑主要經由「飛沫傳染」，也可透過接觸傳染、輸血感染或母胎傳染，且酒精無法消滅傳染性紅斑的病毒。
🟡蘋果病預防方式
醫師提醒，由於酒精無法消滅傳染性紅斑病毒，因此近日要飛往日本東京旅遊的民眾，應從衛生習慣開始著手，並勤用肥皂洗手和戴口罩。
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林口長庚風濕過敏免疫科醫師指出，近期日本東京傳出有傳染性紅斑的疫情，由於傳染性紅斑會導致臉頰出現很紅的紅疹，因而又被稱為「蘋果病」。小兒科醫師郭明裕也說明，「蘋果病」在1975年被發現，是由人類小DNA病毒B19所引起，傳染性紅斑也被稱為「第五病」，因為它是歷史上第5種被確認的「兒童皮膚出疹性疾病。」
🟡蘋果病感染症狀
📍感染初期：現發燒、咳嗽等類似感冒的症狀。
📍感染後期至恢復期：臉部紅疹、身體紅疹、貧血、心臟血管障礙、急性心肌炎、心律不整、全身性浮腫等。
📍慢性疾病：關節炎
📍胎兒感染：胎兒貧血、流產、死產、畸形等。
🟡蘋果病風險族群
國健署說明，傳染性紅斑的發生並無明顯季節性，但流行大多發生在春季到初夏之間，非流行期也有散發病例發生，而且也無區域性。發病年齡從幼兒到高齡層都有，在流行期以學齡前兒童到國中生居多數，無性別差異，從發生現象來看以帶幼兒的母親居多。
🟡蘋果病傳染方式、潛伏期多長？
從感染B19病毒到傳染性紅斑出現約4至20天。傳染性紅斑主要經由「飛沫傳染」，也可透過接觸傳染、輸血感染或母胎傳染，且酒精無法消滅傳染性紅斑的病毒。
🟡蘋果病預防方式
醫師提醒，由於酒精無法消滅傳染性紅斑病毒，因此近日要飛往日本東京旅遊的民眾，應從衛生習慣開始著手，並勤用肥皂洗手和戴口罩。