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洛杉磯道奇球星大谷翔平於2023年9月接受生涯第二次Tommy John手術，何時重返投手丘成為外界關注的焦點。道奇總教練Dave Roberts近日訪日時透露，大谷將於明年3月的日本開幕戰中登場，但可能僅以打者身份出賽，投手復出時間將延後到球季中段，主因是避免手肘二度動刀帶來的高風險。根據過往案例，選手進行第二次Tommy John手術的復健時間，通常比第一次更長且復出風險更高。第一次手術的成功率超過90%，而第二次手術的成功率則提升至60%至70%。例如Nathan Eovaldi在2016年接受第二次手術，於2018年復出，隨後助紅襪奪冠，術後累積53勝35敗。Jameson Taillon在2019年接受第二次手術，於2021年復出，並在2022年拿下14勝，並簽下4年6800萬美元合約。不過也有是有失敗案例，像是Josh Johnson在2014年接受第二次TJ手術後復出失敗，最終於2017年退役。這些案例顯示，復健時間的長短對於投手能否重返高峰至關重要。從過往案例來看，大谷在2022年9月進行手術，明年3月剛好滿1年6個月，與Taillon的復出時間相近。道奇教頭Roberts表示，球隊的目標是世界大賽二連霸，因此需要平衡例行賽與季後賽的需求。如果大谷過早投球，進入10月季後賽時恐怕狀態無法維持在高檔。因此，讓大谷在明年開幕戰以打者身份登場，專注於打擊，避免過早復出投手丘，無論對球隊和球員來說，都是雙重保障，這將是合理且明智的決定。