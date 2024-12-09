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▲高鐵自由座車廂昨日因搶位爆發潑水衝突，媽媽見兒子被女乘客用水淋頭，氣得打開手中礦泉水往對方頭上澆。（圖／翻攝自Threads）

▲有證人表示自己目睹小孩先踢藍衣女，還形容是「熊孩」，讓媽媽氣得存截圖喊告。（圖／翻攝自Threads）

▲許多人質疑小孩到底是否沒買車票還占位，媽媽也曬出高鐵票根的照片，強調兩位孩童都有各自買一張兒童票。（圖／翻攝自Threads）

台灣高鐵昨（8）日826車次列車爆發搶位衝突，一名2寶媽和女乘客因為自由座位置起爭端，沒想到小孩竟被女乘客疑似故意用水淋頭，導致全身濕，媽媽也拿礦泉水倒在女乘客頭上怒反擊，全車乘客目睹一切並錄影，警方隨後也到場協助。一名自稱是證人的網友出面透露，他隱約看到小孩用腳踢女乘客的座位或身體，邊踢還邊罵三字經，直言「錯不完全在小姐，這個小孩根本是熊孩」，而2寶媽昨晚在社群平台還原事件始末，並強調該證人說法「完全不是事實」，目前已存截圖為證，等高鐵監視器出來後，就會一併提告。媽媽事後在Threads上發文還原始末，表示她8日下午和先生帶兩個小孩從台中搭乘高鐵要北上看周杰倫演唱會，並在自由座車廂找到兩個前後排位置，當時她詢問後排乘客是否願意換位置，讓她和小孩坐在一起，對方也同意並準備換位。沒想到突然出現一名藍衣女坐走位置，她客氣地說明情形後，藍衣女不滿地嗆「沒水準」後離開。不久後，兒子頭上竟被淋下大量的水，媽媽立即怒斥藍衣女，對方卻回「嗯？我只是在喝水，怎麼了嗎？」眼見兒子因為被淋濕而嚎啕大哭，藍衣女卻惡人先告狀也開始尖叫大哭，，雙方爆發激烈口角爭執，吸引全車注意力。對於這起事件，鐵路警察局也表示，查明雙方當事人於該列車即將停靠苗栗站時，因自由座車廂座位換座問題，致衍生潑灑礦泉水紛爭，雙方在高鐵新竹站下車之後，經溝通後針對脫序行為互相表示非故意，並互相道歉，暫不提出告訴。也提醒民眾，如發現高鐵車廂內發生衝突糾紛事件，請保持冷靜並通報鐵路警察或列車長協助。對此，多位自稱證人的網友陸續出現從各自視角闡述當時情形，一名坐在右側的乘客表示，藍衣女喝水不小心潑到小孩，「她是很抱歉的」，但父母反應很大、小孩尖叫，藍衣女被嚇到後起身發現一堆人在看才蹲地崩潰，「父母一直咄咄逼人」，強調若雙方需要證人，他願意作證。另外一名坐在右後方靠窗的乘客指出，對於以上兩位網友的說詞，媽媽也出面嚴正反駁，，藍衣女直到被警方帶下車之前，都沒有表示過抱歉，「而且也是她先尖叫的。」況且藍衣女一直都是站著，「何來起身一說？」對於自家孩子被形容成「熊孩」，還有一位坐在後面一排的乘客透露，當時雙方發生換位糾紛後，藍衣女聲稱要喝水，但車子晃了一下所以把水打翻，接著小孩的頭和衣服全濕，媽媽見狀非常生氣，，最後媽媽一怒之下也把水倒在藍衣女頭上，說不能讓別人這樣對待自己的小孩。她坦言媽媽的做法是不對，但是可以理解小孩這樣被對待的憤怒，「如果我是不小心打翻水的人我可能第一時間是先道歉，不是先蹲在地上尖叫大哭耶。」至於許多人質疑小孩到底是否沒買車票還占位，媽媽也直言，她從沒指責過藍衣女搶位子，氣得是自己兒子被潑成一身濕，「我兒子罵髒話是與他在高鐵上無故被女子倒水的事件有關係，但會罵髒話比會無故潑人家水還糟嗎？我做不出比較，公道自在人心。」