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知名反共網紅Youtuber八炯日前上傳一部紀錄片，找來曾是中國統戰樣板的網紅、《中國老總》原唱陳柏源解密統戰內幕，指出許多網紅都曾收錢協助中國宣傳。民進黨立委沈伯洋說，他6年前就有揭露此事。不過資深媒體人黃揚明說，重點是要有證據，否則如沈伯洋所言，6年過去了，當時完全執政、國會多數的民進黨又在法制面做了些什麼呢？還是單純在臭前總統蔡英文無能？沈伯洋說，將近六年前，2019年的三月，他在彰化演講，裡面講了網紅怎麼被利用被拿來打認知作戰，也講了成人影片被收集個資的問題，介紹了抖音的危害，講了中國和俄羅斯的差別，也講了烏克蘭怎麼抵抗（那時候烏俄戰爭還沒打），更講了為什麼台灣要趕快練習情報搜集。沈伯洋說，這六年來，成立民主實驗室，成立了黑熊學院，成立了統戰調查團隊。然後接下來就被打得跟精神病患一樣，「即使每一件事情都一直被驗證，但在藍白的眼中，我就是一個腦袋有問題的人。就跟2013年叫大家不要投（民眾黨主席）柯文哲一樣，我每次都不知道怎麼撐過攻擊的，只好每次安慰自己，我可能是時空旅人，只是自己忘記了。」