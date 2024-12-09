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全球降息步調放緩，有投行預期有可能2026年的基準利率才會到3.5%，專家表示，透過投資等級公司債收息的特性，可提供資產緩衝。此外，AI供應鏈需求強勁仍是台股明年的主旋律，專家指出，AI發展使台灣科技產業經歷結構性轉變，未來將能享受更高的估值（PE），建議可觀察本益比低於一個標準差（約為12.81倍至17.02倍）時，為可增持的良機。從總經面或是台灣的企業表現來看，固定收益產品與台股都仍有表現的空間。在債市部分，由於預期降息幅度與步調將會放緩，重演中期調整的表現，有投行預期有可能2026年的基準利率才會到3.5%，大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠建議，選擇投資等級公司債，透過息收降低資產震盪。市場先前期待美國聯準會的暴力降息，沒想到公債殖利率這一年來有堅實的支撐，讓不少「債主」斷尾求生。在目前利率相對緩降，且有可能重蹈1995年、1998年與2019年的中期調整的環境，郭修誠建議透過投資等級公司債收息的特性，提供資產緩衝。他表示，長天期的投資等級債距離到期日較久，殖利率較具吸引力，加上對於利率敏感度高。根據標普統計，有超過半數的標普500指數成分企業在三大信評中的信用等級落在投資級。若觀察殖利率，投資等級債多數都有5%以上，而過往被稱為「垃圾債」的非投資等級債殖利率則有接近8%。然而，根據ICE統計BBB級公司債指數過去30年的違約率，大約為0.19%，遠低於非投資等級債券指數的違約率4.9%。若將殖利率與違約率進行計算後得出「風險調整後收益率」，BBB級投等債的收益率為5.56%，明顯高出非投等債的2.91%。此外，整體製造業周期仍在繁榮期階段，加上AI趨勢帶給台股結構性的轉變，台股成長股部分仍以AI供應鏈為主。展望明年，在AI人工智慧的趨勢潮流帶領之下，強勁的供應鏈需求仍將是台股的主旋律，不過政治風險仍可能干擾市場。郭修誠說明，美國新任總統川普的關稅政策，將為台股添加不確定性。然而，川普政府也可能再次開始實施清潔網路政策，這將為台灣供應商創造了良好的機會。AI的發展除了帶來訂單，也讓台灣科技產業經歷結構性轉變，未來將能享受更高的估值（PE），以目前來說，台股本益比約在17.7倍，高於過去平均的14.91倍。因此想布局台股，建議可觀察當本益比低於一個標準差（約為12.81倍至17.02倍）時，是可增持的良機。