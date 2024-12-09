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根據多家外媒報導，Juan Soto爭奪戰有望在大聯盟冬季會議結束前產生結果，而大聯盟冬季會議在休賽季都是大聯盟自由市場和交易市場的最大集散地，大聯盟官方近期在IG回顧近年來在冬季會議產生的大咖球員交易，其中就包括洋基在去年從教士交易Soto。去年冬季會議期間，紐約洋基拿出Michael King及Drew Thrope為主的包裹，向聖地牙哥教士交易換來Juan Soto以及Trent Grisham，當時引起棒壇一陣轟動，時隔一年，Soto將再次於冬季會議決定下賽季的去向。Justin Verlander在2022年冬季會議期間，和紐約大都會達成協議，以2年合約8600萬美元（約合新台幣26億）加盟大都會，但在加盟球隊半季後，大都會就展開大甩賣，將Verlander送回太空人，當時Verlander也曾表示這筆交易讓他感覺很奇怪，大甩賣中被交易出去的選手還有Max Scherzer以及Mark Canha。把時間拉回2000年，當年在冬季會議上出現兩筆大合約，1999年球季結束後，Manny Ramirez與克里夫蘭印第安人合約到期，Manny在冬季會議期間與波士頓紅襪簽下八年1億6000萬美金的合約加盟紅襪，寫下當時大聯盟第二大合約，同年「A-Rod」Alex Rodriguez也和遊騎兵的十年2億5200萬美元合約，成為當年大聯盟第一大約。在《Netflix》紅襪2004年奪冠紀錄片中，也提到當年紅襪有意拿Manny和Jon Lester向德州遊騎兵交易A-Rod，但最終聯盟不同意這筆交易而告吹，最終A-Rod被遊騎兵交易至紐約洋基，換來Alfonso Soriano和Joaquin Arias，這筆交易的內幕直到整整20年後，才在紀錄片被揭露。