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▲週末將有一波冷氣團，中部以北降溫有感，早晚非常寒冷。（圖／中央氣象署）

▲未來一週降雨主要還是集中在北部、東半部，週三晚間東北季風增強雨區擴大，週末冷氣團環境較乾。（圖／中央氣象署）

今年入冬第2波冷氣團將在週六（12/14）南下侵台，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，，不過由於週末的冷氣團偏乾，因此3000公尺以上高山下雪機率不高，但冰霰、霧淞有機會出現。，賈新興說明，明（10）日北海岸、基隆至東北角及宜蘭有零星短暫雨，週三午後花東山區有零星短暫雨，賈新興提到，；此外，配合東北季風殘留的水氣，玉山、合歡山等地有機會降下冰霰、霧淞，不過環境還是偏乾，下雪的機率較低。降雨影響部分，週六桃園以北、宜花東有零星短暫雨，週日（12/15）午後宜花東山區轉多雲，下週一（12/16）午後宜花東山區多雲，下週二（12/17）午後宜花有零星短暫雨，下週三（12/18）則是新北山區及宜花東有零星短暫雨。