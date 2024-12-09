今年入冬第2波冷氣團將在週六（12/14）南下侵台，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，最新資料顯示冷空氣勢力範圍在週末將壓過半個台灣，台北市區的低溫僅有12至14度甚至更低，不過由於週末的冷氣團偏乾，因此3000公尺以上高山下雪機率不高，但冰霰、霧淞有機會出現。
今（9）日東北季風減弱，基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，一直到週三（12/11）各地氣溫回升，賈新興說明，明（10）日北海岸、基隆至東北角及宜蘭有零星短暫雨，週三午後花東山區有零星短暫雨，週四、週五（12/12、12/13）受偏強東北季風影響，桃園以北及宜花有局部短暫雨。
賈新興提到，週末的冷空氣威力比11月底的冷氣團強，預測苗栗以北空曠地區，清晨可能出現8度左右的最低溫，大台北市區也有機會低於12度；此外，配合東北季風殘留的水氣，玉山、合歡山等地有機會降下冰霰、霧淞，不過環境還是偏乾，下雪的機率較低。
降雨影響部分，週六桃園以北、宜花東有零星短暫雨，週日（12/15）午後宜花東山區轉多雲，下週一（12/16）午後宜花東山區多雲，下週二（12/17）午後宜花有零星短暫雨，下週三（12/18）則是新北山區及宜花東有零星短暫雨。
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賈新興提到，週末的冷空氣威力比11月底的冷氣團強，預測苗栗以北空曠地區，清晨可能出現8度左右的最低溫，大台北市區也有機會低於12度；此外，配合東北季風殘留的水氣，玉山、合歡山等地有機會降下冰霰、霧淞，不過環境還是偏乾，下雪的機率較低。
降雨影響部分，週六桃園以北、宜花東有零星短暫雨，週日（12/15）午後宜花東山區轉多雲，下週一（12/16）午後宜花東山區多雲，下週二（12/17）午後宜花有零星短暫雨，下週三（12/18）則是新北山區及宜花東有零星短暫雨。