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▲「凹嗚狼人殺」單元深受港台觀眾喜愛。（圖／翻攝自YouTube 娛樂百分百）

長青節目《娛樂百分百》今（9）日傳出收攤，該節目在2017年推出「凹嗚狼人殺」遊戲單元，高收視率從不定期變成固定單元，2019年暑假一週播出四集，10月21日改為一週五集，外傳主持人之一的黃偉晉主持費調漲，讓原本就難以經營的節目製作費增加，造成停播原因，不過對此八大電視台回應，「娛樂百分百持續推陳出新，下週也將進棚錄影，何來收攤之說！另和主持人偉晉的合作，一直以來非常愉快，並沒有因轉換新東家，提出調漲費用的要求。」不過也坦承節目型態的確正在調整中。「凹嗚狼人殺」單元深受港台觀眾喜愛，2022年2月甚至啟動新賽制「凹嗚排行榜，累計玩家分數，以統計平均積分當作「季冠軍」及「總冠軍」參考依據，8月還舉辦「凹嗚狼人殺：星狼崛起」大型選秀活動企劃，捧紅許多通告藝人、網紅，包括小賴、何紫妍、孫沁岳、紀卜心、黃宏軒等等。去年節目YouTube頻道更開啟會員制度，設置「娛民老師」、「娛民校長」階級，讓粉絲備感尊榮，並取消抽籤進棚看錄影的規則，而是讓月繳1600元的「娛民校長」報名就能進棚看錄影，還能和偶像合照。不過今年7月初，《娛樂百分百》因應節目內容調整，週一週二改為重播，週三到週五才有新的內容，就連YT頻道會員的專屬影片量也不如過往，一個月才進棚看一次偶像，讓有花錢訂閱的粉絲深感不值，姑且取消訂閱，對於狼人殺單元減少，YT頻道內容難產一事，八大電視台也表示，「《娛樂百分百》正在調整節目內容。」