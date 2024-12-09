我是廣告 請繼續往下閱讀

電子代工廠緯創公告11月營收為新台幣952.43億元，月減1.1%、年增24.6%。前11月累計營收9436.02億元，年增19.2%，超越去年全年表現。緯創6日公布11月單月合併營收為新台幣952.43億元，月減1.1%、年增24.6%，達市場水準之上，合併前11月營收新台幣9436.02億元，年增19.2%，超越去年全年表現。緯創11月筆電出貨170萬台，月減、年減幅度皆為5.55%；桌機出貨80萬台，月對月、年對年皆為持平；顯示器出貨80萬台，月對月持平、年減5.88%。關於第四季全產品線展望，緯創表示，筆電將較第三季持平或小幅衰退，桌機、顯示器則為持平，通用型伺服器持平或小幅成長，AI伺服器季增雙位數百分比；2024全年來看，筆電、桌機成長個位數百分比，顯示器持平，通用型伺服器小幅成長，AI伺服器年增3位數百分比。展望未來，緯創手握輝達最新AI大單，隨著出貨量不斷增長，未來發展可期，而旗下墨西哥廠目前也已完工，預計未來10年發展將重視永續發展、希望把餅做大，吸引更多技術服務供應商到華雷斯。而法人也預估，緯創在擺脫去年的缺料、疫情等陰霾，今年受惠AI巨浪激勵，帶動營收表現大幅成長，因此看好今年走勢續揚，全年營運將大幅成長。緯創在先前法說會指出，第四季表現仍持續樂觀，並透露今年AI加上伺服器業務占公司營收比重超過40%，預計明年將突破50%，對於2025年展望也抱持樂觀態度，AI營收有望持續3位數增長。緯創指出，目前除了新竹AI智慧園區緊鑼密鼓布建產能，越南廠區的非AI伺服器產品線也逐步向客戶交貨；此外，旗下進入量產階段的高速交換機將從2025年放大出貨量，2026年進一步強化貢獻程度。整體而言，未來AI的業務占比將持續增加，成為明、後年推升營運表現的主要動能。緯創今（9）日股價表現震盪，以120元開出、上漲1元，最高一度來到120.5元，不過隨後數度遇壓翻黑，最低一度來到118元、下跌1元，多空交戰氣氛濃厚。