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立法院前院長王金平籌設的中道和平聯盟智庫，8日發表「兩岸和平倡議共同宣言」。王金平提出兩岸論述，主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」，尊重兩岸分治的事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華民族福祉的機會，接受現實的狀態，但不否定歷史的情感。作家顏擇雅說，如果王金平可以把中共看台海現狀的框架，從「中國內戰遺留問題」改成「歷史遺留問題」，我覺得會是很大貢獻，會是兩岸和平向前一大進步。顏擇雅說，王金平的兩岸新論述，雖然以「 兩岸主權同而不分」迎合對岸的「一個中國」主張，但還是有不一樣的東西，就是那句「兩岸分治是歷史遺留的問題」，過去前總統馬英九還有國民黨歷任黨主席都不曾用「歷史遺留問題」來定義兩岸現狀，因為「歷史遺留問題」是中共官方套語。看中共套語，一定不能只看字面意義，還要看它被使用的歷史情境，以推論其延伸含義。顏擇雅說，「歷史遺留問題」這個套語常用於領土爭議，例如中俄，中印，中越邊界，還有釣魚台。每次中共拿出「歷史遺留問題」這六字，意思就是爭議可以擱下，目前不必解決，可能也永遠無法解決。中國不想從俄羅斯拿回《璦琿條約》大片失土，中俄關係「上不封頂」，正是已把失土當作「歷史遺留問題」。這是為何講到台灣，中共官方文件用語一定是「中國內戰遺留的問題」。顏擇雅說，同樣是「遺留問題」，但說是中國內戰所遺留，延伸意義就差很多。因為中共自以爲內戰勝利方，當然擁有解決問題的主動權，而且要牢牢掌握，不能片刻放棄。這是共機如今要常常飛越海峽中線的背後思維。如果王金平可以把中共看台海現狀的框架，從「中國內戰遺留問題」改成「歷史遺留問題」，我覺得會是很大貢獻，會是兩岸和平向前一大進步。