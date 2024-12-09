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立法院6日院會時發生朝野衝突，民進黨立委吳沛憶事後質疑國民黨立委陳玉珍「脫衣求碰瓷」，讓陳玉珍氣炸喊告。國民黨中央今（9）日召開記者會聲援陳玉珍，呼籲民進黨應該給予吳沛憶應有處分，民進黨中央性平部更應該要勇敢表態，還給女性穿衣自由。國民黨文傳會主委、立委李彥秀指出，從民進黨先前挺戒嚴的貼文，以及吳沛憶的發言都可看出，民進黨完全是一個威權、父權封建的政黨。民進黨雖然將原本的婦女發展部更名為性別平等事務部，但在性平議題上卻毫無進步，6日吳沛憶連串對陳玉珍的攻擊，已經超出議事攻防的範圍，而是直接的人身攻擊，呼籲民進黨應該要做出處分。李彥秀表示，吳沛憶把性平議題當做個人政治利益的提款機，過去吳沛憶在台北市議會時，還成立過性平連線推出五大政策方案，但是短時間內，吳沛憶的崩壞讓人歎為觀止，從一個性平的守護者變成性平的加害者。回顧去年民進黨內部發生黨工性騷擾事件，民進黨上下冷漠以對，就是民進黨的縱容包庇的共犯結構，讓民進黨的性平意識大倒退，她再次提醒民進黨，若把性平議題當成政治利益的自助餐，一定會讓所有的婦女與民眾心寒。台北市議員柳采葳指出，任何人都有選擇自己穿著的權利，不論今天穿什麼都不違法，更何況陳玉珍裡面還有穿襯衫。吳沛憶不只毫無性別平權概念，而且還刻意造謠，將陳玉珍的穿著跟碰瓷扯上關係，刻意把女性的穿著貼上負面標籤，她的潛臺詞就是若女性受到不平等的對待、暴力的對待，就是因為穿的不優雅、不好看。這種譴責被害人的心態要不得，而且還是從立委口中講出來，簡直無恥到不行。柳采葳質疑，吳沛憶的舉動就是犧牲打，立院當日要審很多重要法案，包括選罷法及霸淩相關的法案，但是民進黨為了要阻擋這些法案通過，所以只好用抹黑造謠的爛招來混淆焦點。台北市議員鍾沛君則說，陳玉珍在立法院監督執政黨，吳沛憶卻忙著看陳玉珍的衣服裡面穿什麼，吳沛憶的臉書上整段直播中就是對著陳玉珍的衣服，畫面令人感到不舒服，再搭配她後來戲謔的解說，不但對當事人非常不尊重，也是在踐踏納稅人的納稅金。鍾沛君強調，吳沛憶迄今仍堅持不道歉，其實對不起的不只有陳玉珍，還有其他聽到吳沛憶荒唐言論的民眾，也對不起民進黨的其他從政同志。因為差不多20年前，2005年鄭運鵬就穿過裙子到立法院，在2022年選舉的時候，陳時中也刻意戴過粉紅色的口罩，他們都聲稱要打破性別的藩籬，如今卻有綠委吳沛憶在上班時間盯著別人的領口，管別人外套裡面穿什麼。鍾沛君表示，吳沛憶還扯到立法院長韓國瑜說國會議事廳要穿著得端莊，陳玉珍當時穿黨團發的白色外套，完全沒有問題，什麼時候變成執政黨來做服裝糾察隊？鄭重呼籲吳沛憶應立即道歉，不要再硬拗。國民黨發言人楊智伃表示，民進黨監督在野立委穿衣的自由非常荒謬，吳沛憶身為民代說出這種話，許多社群平臺下的留言，都是在幫吳沛憶用父權的角度來檢討陳玉珍，吳沛憶應該要對得起女性的權利，不應讓女性被歧視、穿衣自由被打壓。楊智伃呼籲吳沛憶應該要跟陳玉珍道歉，更應該對天下的女性道歉，因為吳沛憶濫用女性的權利去踐踏了女性的穿衣自由。希望大家尊重所有性別的選擇，不要把歧視與貶低帶到國會殿堂，更不要帶到日常生活中。