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Steve Cohen的紐約大都會隊最終與Juan Soto簽下了一份為期 15 年、總價高達7.65億美元（約合新台幣248億元）的超級合約，他確定將超越大谷翔平，成為聯盟史上薪資最高合約的擁有者。而砸錢不手軟的大都會，則是確定在休賽季戰力得到大提升，明年大谷翔平所在的洛杉磯道奇在國家聯盟又多了一個可怕的對手。這次簽約意義深遠，而且可以想見會改變國家聯盟格局，Soto將與大都會超級球星Francisco Lindor聯手，組成一支在2024年震驚聯盟的球隊，現在他們的期許將不僅僅只是衝出國聯，而是放眼世界大賽冠軍。自2018年首次在大聯盟亮相以來，Soto一直是MLB最優秀的打者之一，過去也曾幫助華盛頓國民摘下世界大賽冠軍。 這位昔日強打少年一到季後賽就爆發，而且隨著比賽經驗增加變得更成熟，上賽季在洋基打出生涯代表作，單騎敲出41發全壘打，OPS 為0.989。大都會本季爆冷一路以外卡身分打進到世界大賽，不過外界對於他們的戰力其實是有所質疑的，投手方面還不錯，有前洋基王牌Luis Severino坐鎮，加上Sean Manaea、David Peterson、Jose Quintana等人都還是有一定實力。牛棚方面，則有Edwin Díaz、Phil Maton 以及Jose Butto負責守成。但打線部分可能是這支球隊比較讓人擔心的，雖然有打出生涯年的Lindor，以及Pete Alonso和Mark Vientos等重砲，但打線前後差距頗大，鮮少有出色串聯，依賴強棒適時一擊。因此今年冬季，Cohen維持一貫的花錢搶人建隊方針，去年他們才改寫大聯盟紀錄，為超額的團隊薪資繳交1.01億美元豪華稅（約合新台幣31.4億元），如今又砸下7.65億美元搶Soto，大聯盟金錢戰爭未來將越打越激烈。如今Soto加盟這支球隊，將有助於球隊改善打線這方面的問題，提升季後賽爭雄本錢。隨著Soto簽約案落幕，經紀人同為波拉（Scott Boras）的Pete Alonso的簽約進度應該也會開始推進，若大都會選擇不留他，其他爭奪Soto失利的列強，應該會考慮以他作為備案。