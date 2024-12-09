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Juan Soto爭奪戰在今（9）劃下句點，最終紐約大都會以15 年價值7.65億美元（約合新台幣248億）的天價合約簽下Soto，合約總值超過大谷翔平的10年7億美元，成為職業運動史上最大總額合約，而紐約洋基在失去Soto後，今年的「三巨頭」僅剩「法官」Aaron Judge和「怪力男」Giancarlo Stanton恐怕難以支撐洋基的打線火力。Soto現年26歲，本季在紐約洋基，合計出賽157場、掃出166安、包括41轟、貢獻109分打點、打擊率為0.288，在美聯冠軍戰繳出3成68打擊率，敲出3轟，其中包括第四戰延長賽的關鍵三分砲，Soto也成為洋基今年闖進世界大賽的最大功臣。Judge、Stanton、Soto今年例行賽合計敲出126轟，為洋基打回325分打點，三人也成為洋基打線中，令各隊投手最畏懼的三名打者，但進入季後賽後， Judge表現大熄火，Stanton雖在分區系列賽手感火燙，但進入美聯冠軍戰和世界大賽後，手感同樣熄火，三人僅剩Soto的火力穩定輸出。洋基失去Soto後，Judge、Stanton下賽季無疑將扛起更多責任，雖Judge例行賽表現值得期待，但季後賽手軟似乎成為家常便飯，也成為洋基衝擊冠軍的最大問題，而Stanton明年將滿36歲，能否持續穩定輸出，也是一大隱憂，加上洋基其餘選手在今年並沒有太多亮眼表現，在失去Soto後洋基將面臨更嚴峻的考驗。