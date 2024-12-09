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▲大S（右）、小S（左）曾是《娛樂百分百》主持人，姊妹倆幽默又犀利的風格圈粉無數。（圖／娛樂百分百YouTube）

▲《完全娛樂》主持群包含納豆（右）、宇宙（左），但目前主持人已經鮮少進棚錄影。（圖／三立提供）

▲《娛樂百分百》曾靠狼人殺賺收視，當時「台灣隊長」陳傑憲（右下左）也去參加過。（圖／娛樂百分百YouTube）

開播27年的八大綜合台節目《娛樂百分百》今（9）日傳出收視低迷，即將在12月底收攤的消息，對此節目製作單位嚴正駁斥爆料，強調沒有要停播，還在製作新內容，讓粉絲鬆了一口氣。而長期跟《娛樂百分百》打對台的其實是三立都會台節目《完全娛樂》，它開播時間甚至早《娛樂百分百》2年，如今還持續在電視上播出，成為台灣電視史現今最長壽的娛樂新聞節目。《娛樂百分百》自1997年開播至今，改朝換代共經歷了18代主持人，從始祖蔡榮祖開始，一直到何篤霖、大小S姊妹接手，到羅志祥、黃鴻升、愷樂的全盛期，承載不少觀眾的青春回憶。而比《娛樂百分百》還要更為長壽的娛樂新聞節目，非屬《完全娛樂》莫屬；它從1995年9月1日開播至今，歷經轉型後，已經撐過29個年頭。《完全娛樂》主持人同樣有多次更動，初代主持人是高怡平、李威、林佑威，後來5566也跟著加入，王仁甫、許孟哲、孫協志都當過《完全娛樂》主持人，甚至就連《娛樂百分百》主心骨羅志祥，也都在《完全娛樂》當過假日主持。目前第14代主持人為納豆、宇宙、阿達、夏和熙，但2016年8月節目宣布退出電視圈時，已經看不到主持人排排站進棚錄影的情況。雖然在2022年，《完全娛樂》曾短暫恢復過電視節目播出型態，但後來《完全娛樂》又將經營重心放在YouTube上，目前電視僅剩六日半小時的娛樂新聞重點播出，主持人也鮮少再齊聚錄影，多改做戲劇幕後訪問、明星突擊等；多角化的影片主題發展，讓《完全娛樂》YouTube訂閱人數來到322萬人。反觀被誤傳要收攤的《娛樂百分百》，目前主要的YouTube頻道粉絲訂閱數為106萬，是《完全娛樂》的1/3。不過《娛樂百分百》仍維持主持人在場的綜藝節目形式播出，在2017年更推出單元「凹嗚狼人殺」，曾一度成功挽救低迷的收視，累積一票忠實粉絲。但如今熱潮過去，《娛樂百分百》收視據傳跌破0.2％，該如何留住電視觀眾成了一大難題，未來會不會像《完全娛樂》一樣拚轉型，還有待觀察。