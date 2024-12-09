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立法院前院長王金平發表新兩岸論述，主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」，尊重兩岸分治的事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華民族福祉的機會；接受現實的狀態，但不否定歷史的情感。對此，國民黨主席朱立倫今（9）日強調，王金平這次提出來的論述，都是希望兩岸能夠和平，能夠在現有的基礎上能夠讓兩岸進行交流對話，「我覺得這都是表示我們大家的支持跟肯定。」王金平昨天拋出新兩岸論述，主張「」。尊重兩岸分治的事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華民族福祉的機會；接受現實的狀態，但不否定歷史的情感。「」是兩岸現階段化解對立，打開僵局，創造和平契機的最務實作法。朱立倫今天出席「新竹縣130週年黨慶活動」，被媒體問及對王金平新兩岸論述看法？朱立倫說，國民黨兩岸所有的交流，都是根據《憲法》、《兩岸人民關係條例》，以及最重要的國民黨黨章、黨綱的規範進行，當然歡迎所有對兩岸和平有貢獻，願意付出的好朋友。朱立倫續指，尤其王金平這次提出來的論述，都是希望兩岸能夠和平，能夠在現有的基礎上，能夠讓兩岸進行交流對話，「我覺得這都是表示我們大家的支持跟肯定」。至於王金平昨天的動作，被外界視為「要參選明年的黨主席」？朱立倫則說，國民黨現階段非常團結，大家一致對外，民進黨不斷攻擊追殺，但最重要就是團結一致，不會受到任何的這些謠言或任何見縫插針影響，不但黨內團結，立委也非常團結，縣市長團隊也都非常的努力。