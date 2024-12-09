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今年大聯盟自由市場最大焦點非26歲球星Juan Soto莫屬。綜合美媒報導，Soto今（9）日確定與紐約大都會簽下15年7.65億美元（約合249億新台幣）天價合約，創下大聯盟乃至體壇史上最大合約紀錄。Soto憑藉他在25歲締造的「大聯盟唯一紀錄」，成功吸引多支球隊爭奪，成功打破大谷翔平去年簽下的10年7億美元合約歷史紀錄。Soto以19歲之齡在2018年登上大聯盟，迅速以優異的打擊表現震驚棒球界。在菜鳥賽季中，他便繳出打擊率.292、上壘率.406與OPS.923的驚人成績，奠定他在聯盟中的地位。截至目前，Soto在大聯盟7個賽季中累計出賽936場，打擊率.285，並轟出201支全壘打、592分打點，另有769次保送（僅696次三振），生涯上壘率高達.421，OPS（攻擊指數）更高達.953，而經球場環境校正的「OPS+」達160，顯示他在進攻端的穩定性，這些數據讓他成為MLB歷史上最穩定的打者之一。最令人矚目的是，Soto在25歲時已累積200支全壘打，成為MLB歷史上僅有9人達成此成就的球員之一。而在這9人中，「OPS+」達到160以上的僅有5人，包括Mickey Mantle、Mike Trout、Jimmie Foxx、Albert Pujols以及Soto。此外，Soto是唯一一位在25歲前同時達成200支全壘打與700次保送的選手。雖然Soto既非投手，也並非以守備或跑壘能力見長，但他的打擊能力是獲得如此高額合約的關鍵。與其他明星球員不同，Soto不僅具備長打能力，選球能力同樣頂尖，遠超同齡選手。此外，Soto的健康狀況亦為合約加分。26歲的他未曾遭遇重大傷病，這在自由球員市場中是難能可貴的優勢。相比之下，大谷翔平「投打二刀流」固然驚豔，但手肘已經二度動刀，健康成為了隱憂。紐約大都會不惜重金簽下Soto，最重要提升球隊冠軍競爭力。根據球隊分析，Soto的合約雖高達7.65億美元，但若未來15年能夠維持身手，替大都會帶來多座世界大賽冠軍，那麼一切都值得了。