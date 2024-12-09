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美國11月就業數據優於預期，提高市場對於聯準會12月降息一碼的機率，激勵美股四大指數上週五（6日）多數走高，其中Meta與亞馬遜也創下歷史新高，也帶動台北股市今（9）日開盤上漲94.52點、來到23287.79點，盤中最高一度來到23325.99點，不過接近午盤遇到賣壓襲擊，回測平盤，最低來到23195.45點，午盤則是上漲41.22點或0.18%，來到23234.49點。雖然大盤持穩紅盤，但中小型股卻賣壓甚重，櫃買指數開高走低，最高一度來到262.28點，隨後跳水翻黑，最低一度來到259.85點，午盤下跌0.88點或0.34%，來到260.64點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：陽明、長榮航、華航、神達、仁寶；午盤個股成交值排行榜前五名為：陽明、台積電、緯穎、世芯-KY、長榮。權值股漲多跌少，台積電以1070元開出、上漲5元，最高一度來到1075元，雖然一度回測平盤價1065元，但午盤仍舊上漲5元或0.47%，來到1070元；鴻海開高走低，以198.5元開出、上漲0.5元，盤中最高一度來到199元，不過隨後翻黑，最低一度來到196元，午盤下跌1.5元或0.76%，來到196.5元；聯發科以1320元開出、上漲15元，雖然盤中一度翻黑來到1300元，不過在買單挹注下成功翻紅，午盤上漲15元或1.15%，來到1320元。