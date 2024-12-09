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根據美國體育媒體ESPN等多方消息來源指出，今年球季結束後從紐約洋基成為自由球員的Juan Soto，已與紐約大都會（New York Mets）簽下了一份為期15年總額高達7.65億美元（約合新台幣248億元）的天價合約。合約中其他條款也已經曝光，Soto最多可以從這份合約拿到超過8億美元（約合新台幣259.9億元）的錢。ESPN記者Jeff Passan在社群網站上表示：「這是職業運動史上最大的合約。」他進一步透露：「根據消息人士指出，Soto與紐約大都會簽訂的這份15年7.65億美元的合約中並不包含延期支付，並且透過附加條款，最終可能超過8億美元。」此外，根據美國媒體的報導，Soto的合約中除了採用延期支付方式，還包含另一項特殊條款，允許他在五年後選擇跳脫合約（opt-out）。也就意味著如果他打出更好的表現，或是球隊戰力不如預期，他可以離開球隊另尋東家。洛杉磯道奇隊媒Blake Harris得知消息後也在《ESPN LA》電台節目中對這筆合約作出反應，並在X上寫道：「默哀一分鐘，為我們這些道奇球迷。這數字簡直太扯了（笑）。」他進一步補充道：「我並未真的以為道奇會簽下Juan Soto。不過，我還是希望球隊能去爭取體壇最佳的打者。今晚應該能好好睡上一覺了。」這份合約打破了北美職業運動的最高紀錄，也讓胡安・索托成為史上身價最高的運動員之一。大都會這項大手筆的舉動，將改變聯盟內的競爭格局，並讓這支球隊在未來數年內成為最受矚目的焦點之一。