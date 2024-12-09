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敘利亞阿塞德政權垮台，讓本就身處內戰多年的敘利亞更加混亂，未來由誰執政也是一大問題，畢竟反抗軍勢力也不只單一組織。有受困敘利亞的華人表示，已做好划漁船逃走的準備。根據《澎湃新聞》報導，1名齊姓女子和丈夫從事貿易業，住在敘利亞港口城市拉塔基亞已經有15年，即便不是在首都大馬士革，這幾天街頭依舊不平靜，一整個晚上都有槍聲間歇性響起，無法睡覺，中國駐敘利亞大使館也已發出撤離通知。齊姓女子表示，因為當地交通、道路中斷，暫時無法離開，但已做好就算划漁船也要走的準備：「隨便划啊，划到哪是哪，總比待在這裡，被不長眼的子彈打傷強。」齊姓女子透露，當地商店基本上都已經關門，幸好家裡有囤積一點糧食跟罐頭；她的敘利亞丈夫也坦言，自阿拉伯之春席捲中東後，過去14年，敘利亞人民生活狀況一直不好，希望未來終於可以過上好日子。另一名祖籍福建的中國男子就住在敘國首都，他跨海受訪時形容，大馬士革一整天都是槍聲、炮聲，幾乎沒停過，導致他根本不敢出門：「剛從門縫望出去，有個人拎著兩箱子彈就往樓上走。」該名中國籍男子坦言，事先沒料到反對派武組織的攻勢如此之快，在7日收到反對派武裝距離大馬士革僅30公里的消息後，他跟其他幾位朋友立即購買前往黎巴嫩的機票，準備經由埃及回到中國，結果晚上8點多到海關，那裡已經關了，返回家中已經晚上11點多了，1個小時後，槍聲炮聲開始響起。目前他跟3個朋友待在大馬士革的住處，家裡僅剩下一排雞蛋，每人中午只能吃兩個雞蛋裹腹，電力和網路服務也大受影響，以往每天4至6小時的供電時長被縮減至2小時，網路也是斷斷續續的狀態。