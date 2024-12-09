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▲吳小可坦言媽媽倒水的行為確實是失控了，但保護孩子是天性，自己若遇到類似情形也會反擊，但做法是死揪著對方不讓他下車並要他道歉。（圖／翻攝自吳小可IG）

▲有證人表示自己目睹小孩先踢藍衣女，還形容是「熊孩」，讓媽媽氣得存截圖喊告。（圖／翻攝自Threads）

高鐵潑水事件延燒！台灣高鐵昨（8）日爆發自由座搶位衝突，一名媽媽和女乘客因座位起爭執，沒想到女乘客疑似故意將水倒在小孩頭上，媽媽見狀也拿礦泉水倒在女乘客頭上怒反擊，畫面曝光後引起熱議。對此，曾擔任高鐵列車長14年的網紅吳小可看完影片，依工作經驗產生的直覺是女乘客怪怪的，「正常情況會因為被罵而蹲在地上尖叫嗎？」也坦言媽媽做法雖然不對，但保護孩子是天性，若是她會死揪著對方，請對方好好大聲地在全車廂旅客前道歉。吳小可在Threads上發文，表示她曾在高鐵工作14年擔任列車長，而昨日看完高鐵潑水事件，她也坦言媽媽倒水的行為確實是失控了，但保護孩子是天性，自己若遇到類似情形也會反擊，但做法是死揪著對方不讓他下車，「請他好好大聲在全車廂旅客前對我小孩道歉。」吳小可透露，今天會發生這起事件，也不全然是因為自由座或換位所導致，而是彼此都忍不下心中那股氣造成的衝動場面。至於小孩被目擊罵三字經、踢椅背等行為，吳小可直言，突然被潑得全身濕，大人都會驚慌失措，更何況孩子。她透過影片可以明確感受到孩子的害怕，爸媽的高處理（激烈做法）似乎又讓孩子更緊繃，情緒需要個出口，推測可能是因此才會崩潰爆髒話，可以看看有沒有更適合的方式去引導抒發會更好。當事媽媽昨晚在Threads上發文還原始末，表示她8日下午和先生帶兩個小孩從台中搭乘高鐵要北上看周杰倫演唱會，並在自由座車廂找到兩個前後排位置，當時她詢問後排乘客是否願意換位置，讓她和小孩坐在一起，對方也同意並準備換位。沒想到突然出現一名藍衣女坐走位置，她客氣地說明情形後，藍衣女不滿地嗆「沒水準」後離開。不久後，兒子頭上竟被淋下大量的水，媽媽立即怒斥藍衣女，對方卻回「嗯？我只是在喝水，怎麼了嗎？」眼見兒子因為被淋濕而嚎啕大哭，藍衣女卻惡人先告狀也開始尖叫大哭，，雙方爆發激烈口角爭執，吸引全車注意力，衝突影片也被其他乘客錄下流出。