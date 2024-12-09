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隨著晶圓代工進入到先進製程，成熟製程也來到供過於求的窘境，市場近期傳出中國廠商開始採取低價策略來搶攻市占，其中也爭取台灣IC設計廠訂單。對此，IC設計業者表示，目前情況並不明顯。晶圓代工廠聯電也強調，第四季營運展望不變，平均售價預期持平。中國廠商傾銷情況在各產業頻傳，由於內需市場需求不夠強勁，導致中國產能過剩，因此將多餘的產能以低價的方式傾銷到世界各地，藉著價格優勢搶攻各地市佔，其中包括鋼鐵、電動車、太陽能。為了圍堵中國的傾銷策略，美國也開始對中國築起關稅高牆，歐盟也針對中國進行一系列的反傾銷調查。而這樣的情況也開始蔓延到晶圓代工產業。市場傳出，中國晶圓代工廠為填補產能，以低價向台灣IC設計廠爭取訂單，其中，12吋代工價較台灣廠商報價打6折，8吋代工價則降價2至3成，恐引發台灣IC設計廠轉向中國代工廠投片生產，台灣晶圓代工廠聯電和世界先進等營運將受到衝擊。對於這項傳言，面板驅動IC廠敦泰表示，目前中國代工廠殺價爭取訂單情況並不明顯。而被點名受到衝擊的聯電，也強調第四季展望不變，平均售價預期持平。聯電10月底法人說明會時預期，各終端市場的需求逐漸穩定，且庫存水位呈現明顯下降趨勢，第4季晶圓出貨量與美元產品平均售價都將較第3季持平。世界先進也在先前曾經指出，因整體市場產能供過於求，存在一定程度的價格壓力；不過，去中化的電源管理晶片訂單，將可抵消中國廠商競爭影響。