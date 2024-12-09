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Juan Soto今（9）日與紐約大都會簽下15年總額7.65億美元（約合249億新台幣）的天價合約，且合約中沒有「延遲付款」刷新大谷翔平締造的大聯盟歷史紀錄，成為職業運動史上最大總額合約，Soto去年休賽季加盟洋基，雙方簽下一年3100萬美元（約合新台幣10億）的合約，成為史上薪資仲裁球員中最高金額的合同，超過了大谷的3000萬美元（約合新台幣9.7億）時隔一年，Soto再以15年7.65億美元超越大谷與道奇的10年7億合約，成為大聯盟史上握有最大合約的球員。Soto今日確定與紐約大都會達成協議，雙方簽下15年總額7.65億美元的大約，不僅打破大谷翔平締造的10年7億美元紀錄，更成為職業運動史上最大總額合約，震驚全球運動界，而多家美媒也曝光這份史上最大合約其中的細節。根據《ESPN》記者Jeff Passan報導指出，Soto的合約中並沒有延遲付款，且包含「伸縮條例」，伸縮條例是大聯盟球團因應通貨膨脹，用來彈性調整球員薪資的協議，用途類似於激勵獎金，若加上合約的7.65億美元，Passan預估Soto合約總值將達到8億美元。此外《The Athletic》記者Ken Rosenthal也透露，在一球未打的情況下，Soto就將獲得7500萬美元（約合新台幣24億）的簽約獎金，《紐約郵報》記者Joel Sherman則透露，在這份15年的天價合約中，在第五年結束後，Soto就有權終止合約，尋找新球隊。