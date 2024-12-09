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前紐約洋基26歲的強打Juan Soto確定加盟紐約大都會，根據美國媒體報導，他最終拿到的合約價碼為15年7.65億美元。《紐約郵報》透露，其實洋基開給他的合約和大都會相差無幾，合約年限甚至還多一年，但最終大都會以500萬美元（約合新台幣1.62億元）的差距贏得這一次爭奪戰。根據此前報導，洋基對於簽約Soto比其他球隊更有信心，最終他們開出的合約也誠意滿滿，那麼為何最終卻是由大都會球隊老闆Steve Cohen笑到了最後呢？根據《紐約郵報》王牌記者Jon Heyman的說法，洋基開的合約更長，但總價稍微少了一點。Heyman指出，洋基曾提出比大都會多一年、為期16年的合約，但總金額比大都會少了500萬美元（約合新台幣1.62億元），達到7.6萬美元的價碼（約合新台幣246億元）。而最終Soto決定轉隊，他和「法官」Aaron Judge的強棒組合就此解散。Soto本季轉隊至洋基後，出場157場比賽，打擊率高達2成88，擊出個人生涯單季新高的41支全壘打並貢獻109分打點。他與Aaron Judge共同帶領球隊奪得美國聯盟冠軍，並15年來首次闖進世界大賽，表現極為亮眼。年僅26歲的索托已在大聯盟累積了201支全壘打，並獲得5次銀棒獎的榮譽，他確定超越大谷翔平去年與洛杉磯道奇簽下的10年總額7億美元的價碼，創下北美職業運動史上最高金額合約的紀錄。而，就年均薪資而言，大谷的合約依然稍勝一籌。