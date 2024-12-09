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晶圓代工龍頭台積電創辦人張忠謀歷時近7年完成的自傳下冊隆重上市，將於今（9）日下午舉行全球唯一場次《張忠謀自傳》新書發表會，現場預計會由張忠謀本人親自導讀新書，外傳重量級貴賓前總統蔡英文、夫人台積電慈善基金會董事長張淑芬、台積電董事長暨總裁魏哲家等人都將出席，而輝達執行長黃仁勳是否也可能驚喜現身，引發外界關注。張忠謀自傳下冊共近20萬字，皆由其親筆撰寫，再由出版社整理成冊，書中涵蓋張忠謀在德州儀器25年的生涯，以及護國神山台積電從蓽路藍縷的孤寂到大放異彩的歷程。根據天下文化公布的新書發表會出席貴賓名單，其中包括前總統蔡英文、夫人張淑芬，以及數十位重量級企業大老如台積電董事長魏哲家、廣達董事長林百里、力積電董事長黃崇仁、台積電董事曾繁城、宏達電王雪紅、威盛電子董事長陳文琦、國巨陳泰銘、義美高志尚、聯華神通苗豐強、國巨陳泰銘、艾森豪獎金基金會董事長張孝威、李國鼎科技發展基金會董事長王伯元、摩根大通集團亞太區副主席錢國維等人。