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▲新加坡歌手蔡榮祖是《娛樂百分百》創國元老，不過主持時間並不長。（圖／蔡榮祖IG）

▲大S（右）與小S（左）的主持風格充滿火花，光是聊天就很有笑點。（圖／八大電視娛樂百分百 YT頻道）

▲《娛樂百分百》目前由黃偉晉（右）、陳零九（左）、小賴（中）主持。（圖／娛樂百分百臉書）

八大綜合台長青節目《娛樂百分百》今（9）日傳出因收視率下滑、主持費提高等緣故，恐在年底收攤，消息曝光後令外界相當錯愕，不過稍早製作單位嚴正駁斥虛假消息，強調與主持人偉晉合作愉快。事實上，《娛樂百分百》自1997年開播以來，歷經18代主持人的變更，從早期的新加坡歌手蔡榮組、何篤霖，再到大小S、羅志祥、愷樂、小鬼黃鴻升、威廉與近年的五堅情（陳零九、黃偉晉、邱鋒澤、婁峻碩、賴晏駒），歷代主持人都各有不同風格，為節目注入了不同時期的特色。《娛樂百分百》最早的主持人是在香港出生、新加坡長大的歌手蔡榮祖，後來他轉型擔任廣播DJ，就換成何篤霖接棒，當時節目主打娛樂八卦新聞，何篤霖透過在演藝圈多年所建立的人脈，取得第一手的娛樂訊息，不過兩人主持的時間皆不長。接著大小S（徐熙媛、徐熙娣）成為第3代主持人，負責長達8年的時間。姐妹倆無厘頭又不按牌理出牌的風格讓《娛樂百分百》大紅，兩人除了報導娛樂新聞外，還會不時在節目中爆發「鬥嘴大戰」，完全不需要 set 任何笑哏就效果滿分。2006年換由羅志祥與小鬼黃鴻升搭擋主持，兩人幽默且敢於扮醜搞笑，穿著、口頭禪皆是當時年輕人模仿的標準，還入圍第50屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，不過當時傳出小鬼在廁所說喜歡小豬的女生都很膚淺，2人多年的兄弟情誼轉淡，小鬼也於同年底退出節目。近年的主持人則是由男團「五堅情」成員擔任，包括陳零九、黃偉晉、邱鋒澤、婁峻碩、賴晏駒，並憑藉新單元「凹嗚狼人殺」吸引一票粉絲定期觀看，後來邱鋒澤、婁峻碩退出，目前則是黃偉晉、陳零九、小賴3人所負責。