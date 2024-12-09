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▲Stephen Curry 表現全面，全場攻下30分並送出8次助攻。（圖／美聯社／達志影像）

NBA金州勇士週日晚間在主場114：106獲勝，並斬斷灰狼四連勝紀錄，並為即將到來的NBA盃八強決賽增添信心。Curry在比賽最後時刻展現領袖風範，比賽還剩2分55秒時助攻Jonathan Kuminga完成關鍵扣籃，幫助勇士隊奪回領先。比賽還剩58秒時，Curry 又助攻給Buddy Hield命中致命三分，將勝局牢牢掌握在手中。Hield是勇士的另一大得分點，本場比賽攻下27分，包括第三節中段連續兩記三分追平比分，並隨後命中另一記三分幫助勇士反超。他全場命中7記三分球，距離成為NBA歷史上第17位突破2,000記三分的球員僅差一球。另外，Jonathan Kuminga 也得到20分和7籃板。灰狼當家球星Anthony Edwards全場砍下27分，卻未能帶領球隊延續連勝勢頭。灰狼缺少因右腳踝扭傷連續缺席五場的後衛Rob Dillingham，這對球隊整體實力造成一定影響。灰狼此前在對陣勇士的五場系列賽中保持全勝，但這次未能延續優勢。比賽的轉折點出現在第二節，Hield命中三分球後，Curry 連得10分，包括兩記連續三分球，迅速為勇士建立領先優勢。半場結束前，Gary Payton II 對 Julius Randle 的精彩封蓋為勇士增添氣勢，隨後Curry再次命中三分，進一步鞏固優勢。