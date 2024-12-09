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▲《娛樂百分百》目前由黃偉晉（右）、陳零九（左）、小賴（中）主持。（圖／娛樂百分百臉書）

▲不少高顏值女藝人在成為固定班底後，被觀眾封為「狼人殺女神」，圖為荳荳（右）、紀卜心（左）。（圖／荳荳IG）

節目《娛樂百分百》開播以來已27年，陪伴許多觀眾度過青春，今（9）日卻驚傳即將在年底收攤，對此，八大電視台火速打臉說法，強調下週他們還將進棚錄影，跟主持人黃偉晉的合作也沒有任何影響，節目只是在不斷推陳出新。節目近年來推出「凹嗚狼人殺」單元，因此捧紅了「五堅情」及無數狼人殺女神，其中包括荳荳、紀卜心、篠崎泫、雨婷等人，還牽扯出八點檔班戲劇化的發展。《娛樂百分百》自1997年開播，換過無數主持人，從一開始的大小S，到後來最為人所知的輝煌時期，則是由羅志祥、愷樂（蝴蝶姐姐）、黃鴻升（小鬼）主持，型態以播報娛樂新聞為主，隨著時代變更，《娛樂百分百》也改變型態，加入「凹嗚狼人殺」單元，節目成功起死回生，不但讓主持人黃偉晉、陳零九、小賴（賴晏駒）、邱鋒澤、婁峻碩等人爆紅，更捧紅一票固定班底。桌遊「狼人殺」考驗玩家的邏輯清晰能力以及演技，能夠在過程中看見藝人截然不同的面貌，他們也能展現出個人特色。2019年陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、小賴、黃偉參加節目單元，因為鮮明個人特色廣受歡迎，進而組成團體「四堅情」，婁峻碩則是後來加入，最後五人組成「五堅情」，他們開始推出音樂作品、跑活動，成為首個從節目中發跡的偶像團體。不僅如此，不少高顏值女藝人在成為固定班底後，被觀眾封為「狼人殺女神」，包括篠崎泫、張語噥、徐凱希、荳荳、紀卜心、雨婷等人，都藉機圈了不少粉絲，其中還牽扯出情愛糾葛，像是采子介入閨密荳荳和何孟遠的感情，兩人因此鬧翻，篠崎泫也疑似和陳零九有段情，但始終未被證實。