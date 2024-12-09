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Juan Soto今（9）日與紐約大都會簽下15年總額7.65億美元（約合249億新台幣）的天價合約，他的弟弟Elian Soto也在IG限時動態發出Soto的慶祝畫面，畫面中能看到Soto赤裸上身站在泳池中，確定自己加盟大都會後高舉雙手慶祝這歷史性的一刻。Soto爭奪戰可說是今年大聯盟休賽季的焦點，隨著Soto與紐約大都會簽下打破歷史紀錄的合約後，整場爭奪戰也宣布由大都會獲勝，而在人在家中的Soto確定加盟大都會後，弟弟也在限時動態祝賀哥哥獲得史上最大合約，並說道：「你值得擁有！」身旁的朋友也不斷拿啤酒潑灑Soto慶祝，Soto本人則是振奮的舉起雙手，慶祝這歷史性的一刻。Soto的弟弟Elian Soto在2023年與華盛頓國民簽約，今年Elian Soto在新人聯盟的佛羅里達基地聯盟出賽，繳出41場出賽，打擊率1成75，20支安打、8分打點，Elian Soto現年18歲，右投左打，被評價擁有出色的力量，但擊球、跑壘、防守以及臂力並不突出。Soto去年休賽季加盟洋基，雙方簽下一年3100萬美元（約合新台幣10億）的合約，成為史上薪資仲裁球員中最高金額的合同，超過了大谷的3000萬美元（約合新台幣9.7億）時隔一年，Soto再以15年7.65億美元超越大谷與道奇的10年7億合約，成為大聯盟史上握有最大合約的球員。