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▲遠傳雙12申辦指定資費加碼送1200元遠傳幣。（圖／翻攝官網）

▲中華電信與Netflix深化合作，精采5G全資費申辦首年優惠，主資費外月付359元起即享5G行動網路及Netflix高級版整合服務。（圖／官方提供）

▲台灣大哥大推出5G行動上網與1Gbps光纖上網的「好速成双」及「好速加掛」雙專案優惠，即日起續約或是新申辦36個月「好速成双」，每日只要54元。（圖／官方提供）

3大電信商力拼雙12檔期！遠傳網路門市即日起至12月12日，限時加碼遠傳幣，攜碼或是新申辦4G 不降速吃到飽599方案最高可獲3600遠傳幣，換算下來一個月只要449元。中華電信則和與Netflix深化合作，提供多項配套優惠方案。台灣大哥大則有5G行動上網與1Gbps光纖上網的「好速成双」及「好速加掛」雙專案優惠，每日最低54元起。現在至遠傳網路門市新申辦/攜碼4G單門號499元或599元資費方案 ，最高可獲得2,400遠傳幣，12月12日前限時加碼總計高達3,600遠傳幣。比較推薦會是599 4G不降速方案，雙12期間回饋3600遠傳幣，24期換算下來，一個月可以再少150元，費用等同於是449元，其實會是非常划算。此外，iPhone 16在網路門市折扣新申辦/攜碼指定方案及指定機款，最高現折3,000元，續約老客戶最高則有2,000元優惠，同時，12月全館加碼再抽 Apple大四喜 ，可一次帶走包括MacBook Air、iPad Air、Apple Watch、AirPods Pro在內的超值大禮包與Netflix深化合作，精采5G全資費申辦首年優惠，主資費外月付359元起即享5G行動網路及Netflix高級版整合服務；月繳1,799元以上贈Netflix高級版服務6個月後再享續租優惠，合約期間年省逾3千元。針對寬頻用戶，新申請或升速參加HiNet光世代速在必行、MOD家速方案300M以上雙向高速頻寬，首年贈Netflix高級版服務2個月，後續再享每月399元續租回饋，合約期間可省1,530元，行動用戶同時申辦本土最優質OTT Hami Video的電視館服務及Netflix高級版，首年每月只要460元。此外，雙12、聖誕節期間推出「精采優惠 與禮相遇」活動，多款5G手機與家電優惠。即日起至2025年1月15日止，申辦精采5G月繳1399元以上，搭配SAMSUNG Galaxy S24 Ultra享購機折價2,000元，Google Pixel 9系列、SAMSUNG Galaxy S24系列、Z Flip6/Z Fold6和LG 50吋4K智慧聯網顯示器等折價1,000元。針對喜愛旅遊的民眾，推出15天488元漫遊方案，平均每天只要33元，即可於日韓、歐美、紐澳等全球逾120國跨國使用。台灣大哥大推出5G行動上網與1Gbps光纖上網的「好速成双」及「好速加掛」雙專案優惠，即日起續約或是新申辦36個月「好速成双」，每日只要54元，憑寬頻帳單，最高可獲11,000元好禮及500元MyVideo看片金，指定專案還可享3台Mesh Wi-Fi 6免月租及專人安裝服務；並提供MyVideo、KKBOX及GeForce NOW雲端遊戲服務前三個月免費體驗，影音、遊戲娛樂一次滿足。透過網路門市申辦，加碼贈mo幣1,000元，且有機會參加iPhone 16 Pro抽獎活動。此外，現申辦「好速加掛」方案，憑寬頻帳單於合約期間最高可省6,000元，並享5G行動600GB傳輸量優惠；MyVideo豪華月租還可免費享用半年。