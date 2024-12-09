我是廣告 請繼續往下閱讀

▲週末將有一波冷氣團，中部以北降溫有感，早晚非常寒冷。（圖／中央氣象署）

▲未來一週降雨主要還是集中在北部、東半部，週三晚間東北季風增強雨區擴大，週末冷氣團環境較乾。（圖／中央氣象署）

入冬冷空氣一波接一波，本週末（12/14、12/15）台灣將迎來新一波大陸冷氣團，且，不過中央氣象署解釋，氣象署預報員李孟軒今（9）日上午指出，，北台灣低溫將會下滑到12至14度，空曠地區再低1至2度。針對週末冷氣團，近期媒體常出現以「0度線接觸台灣」形容天氣會轉冷，對此氣象署也說明，氣象署解釋，由於影響平地氣溫的因素很多，包括日夜變化、地貌、是否下雨、風速大小、雲量都要考量，高山環境則較單純，，「0度線」只是溫度預報的參考指標之一。回到本週天氣，氣象署預報員李孟軒表示，今天到週三白天「東北季風減弱」，今天北部、東北部高溫達21、22度，中南部25度，日夜溫差大，降雨部分，明（10）日宜蘭要留意較大雨勢，週三晚上至週五，桃園以北、東北部及東部有局部短暫雨，北部、東南部有零星短暫雨，其它地區多雲。週末冷氣團環境偏乾，降雨比較零星，僅桃園以北、東南部有點雨勢。