入冬冷空氣一波接一波，本週末（12/14、12/15）台灣將迎來新一波大陸冷氣團，且天氣預報常用的「0度線」將接觸北台灣，不過中央氣象署解釋，「0度線」抵達台灣，並非代表接觸到的所有陸地都會出現0度低溫，而是指「1500公尺」左右高度的地區達到0度，不適用於平地氣溫。
氣象署預報員李孟軒今（9）日上午指出，本週有兩波冷空氣影響，週三（12/11）晚間至週五（12/13）強度為東北季風，週六（12/14）過後則是大陸冷氣團，北台灣低溫將會下滑到12至14度，空曠地區再低1至2度。
針對週末冷氣團，近期媒體常出現以「0度線接觸台灣」形容天氣會轉冷，對此氣象署也說明，「0度線」指的是850百帕溫度場變化，透過「0度線」可以觀察冷空氣本身的強度，但這裡的0度，顯示的是1500公尺高度溫度場的變化。
氣象署解釋，由於影響平地氣溫的因素很多，包括日夜變化、地貌、是否下雨、風速大小、雲量都要考量，高山環境則較單純，因此氣象上會用「0度線」判斷冷空氣威力，再往平地去研判其影響台灣的程度，「0度線」只是溫度預報的參考指標之一。
降雨部分，明（10）日宜蘭要留意較大雨勢，週三晚上至週五，桃園以北、東北部及東部有局部短暫雨，北部、東南部有零星短暫雨，其它地區多雲。週末冷氣團環境偏乾，降雨比較零星，僅桃園以北、東南部有點雨勢。
我是廣告 請繼續往下閱讀
針對週末冷氣團，近期媒體常出現以「0度線接觸台灣」形容天氣會轉冷，對此氣象署也說明，「0度線」指的是850百帕溫度場變化，透過「0度線」可以觀察冷空氣本身的強度，但這裡的0度，顯示的是1500公尺高度溫度場的變化。
氣象署解釋，由於影響平地氣溫的因素很多，包括日夜變化、地貌、是否下雨、風速大小、雲量都要考量，高山環境則較單純，因此氣象上會用「0度線」判斷冷空氣威力，再往平地去研判其影響台灣的程度，「0度線」只是溫度預報的參考指標之一。
回到本週天氣，氣象署預報員李孟軒表示，今天到週三白天「東北季風減弱」，今天北部、東北部高溫達21、22度，中南部25度，日夜溫差大，週三各地高溫可以來到24至28度，但週三晚上至週五東北季風增強，北部高溫又回到21、22度，週六就是下一波冷氣團。
降雨部分，明（10）日宜蘭要留意較大雨勢，週三晚上至週五，桃園以北、東北部及東部有局部短暫雨，北部、東南部有零星短暫雨，其它地區多雲。週末冷氣團環境偏乾，降雨比較零星，僅桃園以北、東南部有點雨勢。