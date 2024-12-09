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▲大谷翔平10年7億美元合約價碼被改寫，但仍在自由市場合約排行第二。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟（MLB）自由球員市場再創新紀錄！26歲球星Juan Soto以15年7.65億美元（約合249億新台幣）加盟紐約大都會，締造大聯盟史上最大合約，打破大谷翔平一年前締造的10年7億美元紀錄。隨著大聯盟球隊收入持續成長，自由市場的競爭進一步推動球員合約金額不斷攀升。本文將盤點大聯盟史上5大自由球員合約。Juan Soto以穩定且出色的打擊表現，成為市場最炙手可熱的明星球員。大都會在競爭激烈的自由市場中脫穎而出，以破紀錄的7.65億美元鎖定這位26歲的超級巨星。Soto的職業生涯數據驚人：生涯7年累計打擊率.285，上壘率.421，轟出201支全壘打與769次保送。他更以25歲寫下200支全壘打與700次保送的成就，成為大聯盟歷史唯一達成此紀錄的球員。大谷翔平在2023年以生涯第二座MVP的身分進入自由市場，他的二刀流能力讓道奇毫不猶豫以7億美元的史詩級合約將其簽下。大谷的合約雖不及Soto的總額，但其年均薪達到7000萬美元，創下大聯盟歷史紀錄。大谷的全球影響力是這份合約的重要基礎，他不僅是棒球場上百年難得一見的「二刀流」球員，更是多個國際知名品牌的代言人。加入道奇後，Ohtani在首個賽季即締造50轟50盜的紀錄，並帶領球隊奪下世界大賽冠軍，充分展現其價值。Aaron Judge在2022年以62支全壘打刷新美聯單季紀錄，贏得美聯MVP後，洋基與他簽下9年3.6億美元合約，確保這位巨砲續穿條紋球衣。Bryce Harper在2019年以3.3億美元加盟費城人隊，當時締造北美四大職業運動史上最大自由球員合約。他在2021年奪得國聯MVP，並於2022年帶領費城人闖入世界大賽。Corey Seager以穩定的打擊表現贏得遊騎兵青睞，並助隊於2023年奪下隊史首座世界大賽冠軍。另外，作為2023年自由市場的頂級投手，山本由伸以12年3.25億美元加盟道奇，創下投手史上最高合約金額，展現了投手在現代棒球中的價值。