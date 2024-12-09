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▲媽媽事後曬出高鐵票根的照片，強調兩位孩童都有各自買一張兒童票，並非沒買車票還占位。（圖／翻攝自Threads）

▲高鐵爆發搶位潑水衝突，一名媽媽見兒子被女乘客用水淋頭導致全身濕，氣得也拿礦泉水倒在對方頭上怒反擊。（圖／翻攝自Threads）

高鐵潑水事件引起熱議，昨（8）日高鐵826車次列車爆發搶位衝突，一名媽媽和女乘客因為自由座位置起爭執，女乘客被目賭將水淋在孩子頭上，媽媽也拿礦泉水倒在女乘客頭上怒反擊，畫面被其他乘客錄下流出。媽媽昨晚在社群平台發文還原始末，強調對方是故意在小孩頭上倒水，但稍早再度發文更新事件後續，透露雙方已互相道歉和解，「我們選擇繼續往前走，希望大家也是。」該名媽媽稍早在Threads上發文，表示昨天雙方在潑水事件後，於新竹站下車由警方陪同處理後續。女乘客決定要為潑水一事跟兒子道歉，但兒子在一進門時就已先鞠躬向對方道歉：「對不起，我不該罵髒話。」女乘客則回覆：「因為沒有聽到，所以沒關係。」接著女乘客向兒子道歉，兒子點頭接受後，媽媽也因倒水行為向對方致歉，對於兒子事件過程中罵髒話，媽媽今早特地為此事找上兒童心理諮詢師，諮詢師指出孩子第一時間用這個方式回擊，可能是選擇了人生中目前能反擊最兇狠的做法。她也透露，兒子睡前焦慮地問讓全家陷入反覆思考。「被攻擊自衛的回防，是人的自動反應，我們無意主動傷害別人，當下只是一個媽媽看到孩子被人攻擊的保護方式，所以選擇用對方的方式回應對方。」但媽媽仍檢討自己的做法，諮詢師則安慰道，身為父母第一時間保護自己的小孩，是天經地義的事，她當下反擊也能讓孩子覺得沒有被爸媽遺棄、背叛。媽媽強調這件事已經翻篇，「人生很長，會遇到的事情很多，昨天遇到的事情，不會影響我們家對未來道路風景的期待。」不少網友見狀也表示，「結尾感覺收的蠻好的，兩方有得到應有的道歉，我們非當事人別再落井下石了。」回顧整起事件，媽媽表示她8日下午和先生帶兩個小孩從台中搭乘高鐵要北上看周杰倫演唱會，並在自由座車廂找到兩個前後排位置，當時她詢問後排乘客是否願意換位置，讓她和小孩坐在一起，對方也同意並準備換位。沒想到突然出現一名藍衣女坐走位置，她客氣地說明情形後，藍衣女不滿地嗆「沒水準」後離開。不久後，兒子頭上竟被淋下大量的水，「我抬頭一看，藍衣女正將她手上的水壺橫向倒在我兒子的頭上。」媽媽立即怒斥藍衣女，對方卻回「嗯？我只是在喝水，怎麼了嗎？」眼見兒子因為被淋濕而嚎啕大哭，藍衣女卻惡人先告狀也開始尖叫大哭，讓她氣得打開手中礦泉水往對方頭上澆，雙方隨即爆發激烈口角爭執，衝突影片也被其他乘客錄下流出。