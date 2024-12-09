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中共解放軍宣布今（9）日起至11日，於浙江及福建以東一帶空域，開設7處空域保留區。國防部表示，已在上午完成應變中心開設，並指導各級部隊嚴密監控敵情，同步掌握共軍東部戰區、北部戰區、南部戰區船艦編隊及海警船，分別進入台海週邊及西太平洋區域，執行遠海長航等活動，將協同海巡兵力綿密監控應處。國防部指出，因應共軍相關行動，已同步啟動備戰操演，依敵情威脅狀況，結合天候等條件因素，於戰術位置實施演練。各外離島部隊提高警覺，針對中共海警等船艦活動，與海巡署密切合作、有效應對。國防部強調，任何單方面非理性挑釁行動，都可能嚴重破壞印太區域和平穩定，且為國際社會所不樂見。共軍近期以來於日、韓、菲律賓及我國周邊相關活動，已經為區域投入不安風險變數。對此國軍將秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，妥慎應對各種灰色地帶侵擾行動，有能力、有決心、有信心確保國家安全。