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▲張惠妹（左）昨晚和經紀人陳鎮川（右）也去看了周杰倫演唱會，張惠妹更臨時唱了嗨歌〈三天三夜〉，讓現場尖叫聲不斷。（圖／杰威爾提供）

▲張惠妹唱〈三天三夜〉時，現場近4萬人舞動，場面相當震撼。（圖／杰威爾提供）

亞洲天王周杰倫昨（8）日順利唱完台北大巨蛋最終場，現場眾星雲集，除了上台當隱藏嘉賓的五月天，還包含張惠妹、山下智久、林志玲等人。張惠妹更當場挑戰小巨蛋禁曲〈三天三夜〉，喊話歌迷「全場站起來」，讓現場氣氛嗨爆。不過當天大巨蛋擠進超過3.8萬人，大家一熱情搖擺，就有看台區的觀眾嚇壞直呼：「大巨蛋真的在晃」，更有人說現場震度不輸地震，威力驚人。張惠妹昨日參加周杰倫演唱會，被CUE到高歌一曲，天后也忍不住唱了經典歌〈如果你也聽說〉、〈連名帶姓〉，更帶來嗨歌〈三天三夜〉，炒熱現場氣氛。當時阿妹還拿著麥克風高喊：「全場站起來，我們把全場最大最大的尖叫聲給周杰倫」，因此有不少看台區原本坐著的歌迷，都起身隨著音樂搖擺、跳動，讓大巨蛋也跟著「晃了」。昨日有在現場的歌迷事後於Threads發文，嚇壞直呼：「媽呀！張惠妹叫全場站起來跳〈三天三夜〉我嚇到快死。大巨蛋真的在晃，垮了周杰倫還要賠一顆蛋」。許多粉絲看了也紛紛留言，表示在當下確實有感受到晃動，「我也在L2 嚇到不敢跳」、「L2 震到真的會抖，感覺跟小巨蛋的震不一樣」、「L3震到我懷疑有5級地震」、「3樓看台晃爆，大家真的都站起來跳」。還有不少網友表示，之前看世界棒球12強賽時，大巨蛋現場氣氛也超級嗨，同樣有不少人起身舞動，「之前看12強坐L2都超有感了，〈三天三夜〉跳起來應該很可怕」、「上次12強嗆司曲，我也覺得2樓要塌下去了」、「大巨蛋第2層真的很晃，職棒滿場跳應援時候就很多人反應跟地震一樣晃到不行」。事實上，台北大巨蛋為7級以上耐震建築，之前張惠妹開唱消息曝光後，就有議員詢問北市體育局長王泓翔，小巨蛋不能唱的〈三天三夜〉大巨蛋能唱嗎？當時王泓翔果斷回答「可以」，表示小巨蛋是因鄰居感受到震動問題才被禁止，但大巨蛋不會有這種情況，整體結構還是很穩固，歌迷即便在場內感受到晃動感，也不必太過擔心。