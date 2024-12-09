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台鐵公司化後出現加班時間過長情況，有立委指出，台鐵員工每月加班有5725人，超過30小時的更是高達1871人，而每月最常總工時在東區營運處，1個月達322小時，顯見人力嚴重不足，應設法改善。台鐵公司董事長杜微今（9）日表示，除了調整員額降低平均工作量外，也會在12月招考第2批人員改善問題。交通部長陳世凱、杜微今日赴立法院交通委員會報告及備詢，立委李昆澤以台鐵今（2024）年10月加班時數及人數統計指出，台鐵現有員額15735人，其中有1871人加班超過30小時，嚴重危害員工及營運安全，其中，東區營運處每月工時長達322小時，等於該單位員工平均1天工作15小時。同時，李昆澤指出，這並非單一個案，根據台鐵加班時術語人數統計，加班30至35小時有469人、35至40小時511人、40小時以上891人，加班總人數5725人，其中加班30小時以上共1871人。負責台鐵營運安全的營運安全處平均工時191.44小時、職業安全衛生室185.35小時。李昆澤認為，如此情況顯示人力不足是最大問題，依照台鐵目前定員額16330人，預算員額17351人，實際只有15743人，總缺額1608人。另新進人員薪資低、待遇差、工時長，僅將台鐵當跳板，累積經驗後轉向其他軌道運輸及國營事業，工務及電務新進人員離職率近5成最嚴重。對此，杜微表示，加班超過35到40小時的員工，多為現場工作的運務及機務人員，因輪班性質、工時較長，但強調符合勞基法，未來也會注意員工工作負荷，在符合勞基法下，調整員額來降低平均工作量。另12月也會公告招考第2批人員，來改善上述問題。此外，李昆澤提及台鐵與高鐵比起來，定期體格檢查費用為4100元，低於高鐵的5800元到6400元。杜微表示，將會增加定期體格檢查經費預算，希望明年或後年增加，向高鐵看齊。