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▲中山美穗（左）和工藤靜香（右）曾是無話不談的好友。（圖／IG _miho_nakayama_、kudo_shizuka）

「日劇女王」中山美穗，6日驚爆在東京住處離世，震驚演藝圈，而昨（8）日經紀公司也對外發布聲明，證實中山美穗是在入浴時不慎跌倒而發生意外，對此曾與中山美穗一同被譽為「四大偶像天后」的木村嫂工藤靜香，也針對中山美穗表達哀悼之情，更難過喊道會追憶好友的笑容。根據日媒《スポニチ》報導，中山美穗已經發表悲痛聲明追悼中山美穗：「對於這突如其來的噩耗十分震驚，和大家一樣難以置信，此刻美穗的親友、同事、粉絲一定正深陷心痛至極的情緒，謹此表示沉痛哀悼，我會追憶美穗那親切又令人憧憬的笑容，願妳安息。」工藤靜香過去曾和中山美穗一樣，都是1985年出道，當時工藤靜香隸屬於偶像團體「小貓俱樂部」，不過工藤靜香在1987年就SOLO出道，以個人歌手活動，那時兩人都被譽為是偶像天花板，更和淺香唯、南野陽子一同被稱為是「四大偶像天后」，後續工藤靜香和中山美穗越走越近，私底下關係也愈加密切，據悉，兩人還會在空閒時間一同出遊。據《Yahoo JAPAN》報導，中山美穗曾在2022年時於節目上大方透露自己和工藤靜香的關係，被問到：「當年與妳關係好的偶像是誰？」她秒回：「工藤靜香！」更大談兩人的往事：「我曾坐過她的車一起去橫濱的港見丘公園！」只不過隨著中山美穗的離世，攜手共度風雨的摯友天人永隔，工藤靜香的一番哀悼聲明，恐怕藏著外界難以想像的痛苦。