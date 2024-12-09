天王周杰倫上週成為首位登上台北大巨蛋開唱的歌手，一連四場「嘉年華」演唱會締造了盛況，壓軸場更出現大咖名人如山下智久、林志玲、張惠妹等人到場，昨（8）晚更有大批粉絲依舊在大巨蛋外求票到最後一刻都不肯放棄。事後就有粉絲在論壇Dcard上揭露本次「演唱會2亂象」，貼文也引爆共鳴。
鐵粉細數演唱會亂象！求票還被罵最痛心
在周董4場演唱會結束之後，就有一票粉絲論壇Dcard上發起討論，檢討本次台北大巨蛋「嘉年華」演唱會中的亂象，全因為不實施「實名制」所產生，成為大多數粉絲最無法理解的點。
一位鐵粉就表示，自己對周杰倫感到相當失望，「你周杰倫會怕自己演唱會的票賣不完？會怕還會開到四天？不實名制，然後搞得一堆鐵粉在外面聽」，反觀許多網紅輕輕鬆鬆就拿到票，甚至還不只1張，有的人拿了4張、8張，還高調在網路上發文。
他感慨，普通老百姓粉絲想要搶到一張就已經非常困難了，「那些網紅靠公關就可以拿到一堆票，不要再說是主辦方的問題，還是公司的問題，你周杰倫難道沒有辦法決定這些事情？難道會不知道？」
他繼續說道，本次演唱會的搖滾區坐了很多網紅、網美，但有6成的人都在滑手機，根本沒有認真聽演唱會，「讓黃牛大肆漲價，讓公關大肆給票，真正可憐的鐵粉必須自嘲要在下水道找地方聽漏音，或是在外面沒有辦法了，在那邊求票舉牌子，怪不得大家都哈日韓」。
貼文曝光後，立刻引發大批粉絲共鳴，紛紛留言附和「這次演唱會真的看見了社會的縮影，上流圈與市井小民的差別，買不到票的人在外求票還要被罵乞丐」、「一些小咖網紅網美也有前排票」、「實名制到底有什麼難⋯讓一堆從小到大的鐵粉完全沒機會進去聽，搶都搶不到，黃牛搶了一大堆」、「網紅搶票時都說買不到，結果最後都進場了」、「一堆網美根本不會唱他的老歌吧，真粉絲收藏好幾張專輯的反而沒辦法進去，如果跟黃牛買根本助長黃牛啊！支持實名制抽籤」、「說實話這次演唱會對周好失望，演唱會黃牛炒成這樣你會不知道嗎？是不想管吧？好歹你也是台灣藝人的top，但卻一點作為也沒有，變相縱容那些牛？當年對抗狗仔的guts呢....哥已經不是哥了」、「講到這個就不得不推蘇打綠，實名制又要答題，進去系統看那個賣票速度才是正常的」。
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在周董4場演唱會結束之後，就有一票粉絲論壇Dcard上發起討論，檢討本次台北大巨蛋「嘉年華」演唱會中的亂象，全因為不實施「實名制」所產生，成為大多數粉絲最無法理解的點。
一位鐵粉就表示，自己對周杰倫感到相當失望，「你周杰倫會怕自己演唱會的票賣不完？會怕還會開到四天？不實名制，然後搞得一堆鐵粉在外面聽」，反觀許多網紅輕輕鬆鬆就拿到票，甚至還不只1張，有的人拿了4張、8張，還高調在網路上發文。
他感慨，普通老百姓粉絲想要搶到一張就已經非常困難了，「那些網紅靠公關就可以拿到一堆票，不要再說是主辦方的問題，還是公司的問題，你周杰倫難道沒有辦法決定這些事情？難道會不知道？」
他繼續說道，本次演唱會的搖滾區坐了很多網紅、網美，但有6成的人都在滑手機，根本沒有認真聽演唱會，「讓黃牛大肆漲價，讓公關大肆給票，真正可憐的鐵粉必須自嘲要在下水道找地方聽漏音，或是在外面沒有辦法了，在那邊求票舉牌子，怪不得大家都哈日韓」。
貼文曝光後，立刻引發大批粉絲共鳴，紛紛留言附和「這次演唱會真的看見了社會的縮影，上流圈與市井小民的差別，買不到票的人在外求票還要被罵乞丐」、「一些小咖網紅網美也有前排票」、「實名制到底有什麼難⋯讓一堆從小到大的鐵粉完全沒機會進去聽，搶都搶不到，黃牛搶了一大堆」、「網紅搶票時都說買不到，結果最後都進場了」、「一堆網美根本不會唱他的老歌吧，真粉絲收藏好幾張專輯的反而沒辦法進去，如果跟黃牛買根本助長黃牛啊！支持實名制抽籤」、「說實話這次演唱會對周好失望，演唱會黃牛炒成這樣你會不知道嗎？是不想管吧？好歹你也是台灣藝人的top，但卻一點作為也沒有，變相縱容那些牛？當年對抗狗仔的guts呢....哥已經不是哥了」、「講到這個就不得不推蘇打綠，實名制又要答題，進去系統看那個賣票速度才是正常的」。