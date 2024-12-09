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美國11月就業數據優於預期，提高市場對於聯準會12月降息一碼的機率，激勵美股四大指數上週五（6日）多數走高，其中Meta與亞馬遜也創下歷史新高，也帶動台北股市今（9）日開盤上漲94.52點、來到23287.79點，盤中最高一度來到23325.99點，不過接近午盤遇到賣壓襲擊，回測平盤，最低來到23172.22點，尾盤買單挹注下，終場上漲79.98點或0.34%，收在23273.25點，日K連3黑，5日線失而復得，成交量為3532.05億元。雖然大盤收在紅盤，但中小型股卻賣壓甚重，櫃買指數開高走低，最高一度來到262.28點，隨後跳水翻黑，最低一度來到259.85點，終場下跌1.05點或0.4%，收在260.47點，日K連2黑，並且失守5日線，成交量為990.53億元。今日個股成交量排行榜前五名為：陽明、長榮航、華航、神達、仁寶；個股成交值排行榜前五名為：台積電、陽明、緯穎、世芯-KY、長榮。權值股漲多跌少，台積電以1070元開出、上漲5元，最高一度來到1075元，雖然一度回測平盤價1065元，不過最後一盤爆出5291張買單，拉抬股價終場上漲10元或0.94%，收在今日最高價1075元，5日線失而復得，挹注大盤指數就有79點，也就是說今日台股的漲點都是來自於台積電。也同步帶動半導體股走高，類股指數上漲0.8%，位居漲幅排行第三名，錼創科技-KY創上漲逾5%，晶心科、世芯-KY上漲逾4%，弘塑、力旺、聯電上漲逾1%；也同步帶動設備股的走高，洋基工程亮燈漲停、來到368.5元，天虹上漲逾8%，易發上漲逾6%，聖暉*上漲逾3%。鴻海開高走低，以198.5元開出、上漲0.5元，盤中最高一度來到199元，不過隨後翻黑，最低一度來到196元，最後一盤爆出4507張賣單，終場收在最低價195元、下跌3元或1.52%，日K連3黑，並且失守半年線，拖累大盤指數就有13點。聯發科以1320元開出、上漲15元，雖然盤中一度翻黑來到1300元，不過在買單挹注下成功翻紅，終場上漲20元或1.53%，收在1325元，日K結束連2黑，並且站上5日線，挹注大盤指數就有10點。也同步帶動IC設計族群的表現，巨有科技、安國亮燈漲停，沛亨上漲逾8%，神盾、安格上漲逾6%，芯鼎上漲逾5%，晶心科、九齊、世芯-KY、世紀、久昌上漲逾4%。今日盤面資金聚焦在航運股，類股指數大漲逾3%，位居漲幅排行冠軍。根據本次證交所與富時國際公司合編的「台灣指數系列」最新資訊，元大台灣50（0050）在6日公布定期審核結果，成分股將新納入陽明，刪除亞德客-KY，並預計在12月20日盤後生效，此外，候補名單也看見萬海、長榮航的蹤影；此外，SCFI運價指數呈現連2漲，市場也看好月底還會有一波漲價潮，激勵資金搶進航運股，中櫃亮燈漲停來到35.4元，陽明逼近漲停板，上漲逾9%，長榮航、志信上漲逾5%，其中長榮航來到47.5元、再寫歷史新高價，長榮、萬海、華航、建新國際、台灣虎航、正德、台驊投控上漲逾2%。不過先前飆漲的BBU族群今日就漲多拉回，多檔打入跌停，包括興能高、新盛力、順達、錸寶，其他個股也同步走弱，加百裕、系統電下跌逾9%，西勝下跌逾7%，全漢下跌逾5%，新普逾3%。