▲中市烏日區林凡閔農友勇奪日本第26屆米「食味分析鑑定」競賽金賞大獎(圖／農業局提供2024.12.9)

我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市烏日區農友林凡閔繼10月8日在農業部農糧署舉辦的台灣稻米達人選拔，以高雄147號勇奪「香米組」金牌殊榮後，(7)日在日本山梨縣北杜市舉辦的第26屆「米．食味分析鑑定競賽國際大會」中，與來自日本、韓國和中國等4,736件稻米參與者競逐，最終在都道府縣．海外地域代表組，再以高雄147號香米榮獲金賞最高榮譽肯定，這是繼2019年池上稻農謝美國後再次勇奪金賞，實屬難能可貴。農業局指出，日本「米．食味分析鑑定競賽」每年舉辦一次，此次烏日區林凡閔農友是唯一取得代表台灣參加三階段評比，並通過三階段的嚴格評比；第一階段以專業機器檢測參賽糙米的食味值與等級，第二階段則是測定白米味度值，兩階段總分需達160分以上才能機會進入第三階段，最後由30位評審現場進行官能品評，選出外型與口感皆符合高標準的金賞米。農業局說，林凡閔103年告別廣告業返鄉從農，雖然種稻資歷僅約10年，但有獨特的種稻理念，特別強調順應氣候變遷，在市府與烏日區農會的輔導下，從土壤養護、稻種選擇、水分與肥料管理，到烘乾後的製程技術，都秉持謙虛學習的態度，深入了解並提升稻米相關知識，以實驗精神不斷調整策略、精進栽種方法，不以產量為目的，而以追求「品質」為核心目標，因此在烏日區烏溪水質佳、土壤優質肥沃先天條件下，培育出卓越品質的優質好米。此外，林凡閔在108年以「台南16號」奪得台灣稻米達人冠軍賽「台灣好米組」冠軍，111年又以「台南16號」赴日參加第24屆「米．食味分析鑑定競賽」獲得特別優秀賞，今年以「高雄147號」分別勇奪台灣稻米達人選拔「香米組」金牌及日本第26屆「米．食味分析鑑定競賽國際大會」都道府縣．海外地域代表組金賞，此次活動烏日區農會常務監事魏周森、總幹事張漢強和農事陳宗明指導員也一同赴日本祝賀。農業局強調，此次林凡閔農友展現出卓越的水稻種植技術及專業水準，成功地擊敗各國強勁的對手，獲得最高榮譽殊榮，在國際舞台上深受肯定，相信米食的生產過程，背後都有著不為人知的努力與奮鬥的辛苦，最終才能達成非凡的成就，為國爭光。