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▲張惠妹在周董的演唱會上一連唱了3首經典歌曲。（圖／聲動娛樂提供）

亞洲流行天王周杰倫在昨（8）日舉辦「嘉年華」巡迴演唱會台北場的最終站，吸引不少網紅、藝人大咖到場，其中天后張惠妹（阿妹）也悄悄現身包廂區，還被周董慫恿唱幾首歌炒熱氣氛，而阿妹也在完全沒準備的狀況下，演唱了〈如果你也聽說〉，接著表示自己想帶mic（耳返），一票觀眾才發現阿妹居然是在沒有mic的情況下音準到位，紛紛驚呼：「不愧是妹神！」張惠妹昨晚驚喜現身周董演唱會，在被周杰倫點名時，還開玩笑表示：「我今天是來實習的！」還驚呼：「大巨蛋好大，好緊張。」隨後更被周杰倫cue唱幾首歌燃炸現場，沒想到阿妹真的現場演唱了〈如果你也聽說〉，接著便表示自己想戴mic，讓周董和阿信都驚呼，阿妹居然在缺乏設備的情況下音準到位，實在厲害。對此粉絲也紛紛在網路上熱烈討論，直言阿妹的唱功不容小覷：「周杰倫跟阿信都超訝異（張惠妹）還能唱這麼準，只能說不愧是妹神」、「唱功真的，實力猛的，阿妹」、「阿妹真的太強，這場歌迷賺爛了！」接著張惠妹在戴上耳返後，也開心喊道想點歌來唱，便演唱了〈連名帶姓〉、〈三天三夜〉，讓粉絲激動不已。事實上，張惠妹是繼周杰倫在大巨蛋開唱的第2人，時間就在今年年底，更將陪伴粉絲嗨唱跨年場，讓許多歌迷都相當期待。