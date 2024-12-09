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▲MSC地中海郵輪「榮耀號」官方聲明，公告賠償方案。（圖／翻攝自MSC Cruises Taiwan FB）

亞洲最大MSC地中海郵輪榮耀號，本（12）月4日從基隆港出發「宮古島、沖繩」5天4夜行程，原訂8日返抵基隆港，未料因機械故障無法啟航，交通部觀光署向旅行社及船公司盤點，受影響台灣旅客約有1,857名，已立即安排民航局協調華航及長榮，於12月9日及12月10日放大機型共5航班協助旅客返台，費用將由船方全額支付，而在8日自行搭機返台的旅客，也可向船方申請最高400美金之海外交通費用及200美金日本國內交通費補償。交通部說明，地中海榮耀號郵輪12月4日自基隆港出發，進行基隆與那霸雙母港航次行程。該郵輪12月7日停泊日本沖繩那霸港，因機械故障無法啟航，經觀光署向旅行社及船公司盤點，受影響台灣旅客約有1,857名。交通部第一時間獲悉後，已立即要求航港局、觀光署、民航局、港務公司應變處理，截至12月8日止，民航局已協調華航及長榮，於12月9日及12月10日放大機型共5航班協助旅客返台，12月9日增加328個座位，12月10日增加420個座位，將由船方全額支付機票，12月8日部分旅客已自行搭機返台，事後亦可向船方申請最高400美金之海外交通費用及200美金日本國內交通費補償。此外，受榮耀號無法如期返台影響，原訂8日由基隆港出發航程取消影響旅客為2,080人，旅行社均於7日通知旅客航班取消訊息，船方並已公布補償方案，包括船票全退及額外贈送未來可用於船上消費金。因應本次事件，交通部已責請航港局邀集觀光署、民航局、港務公司、船代及旅行社業者等各單位，成立專案應變小組協調處理，務必讓旅客能儘速順利返台。郵輪公司則聲明公告補償方案「為表歉意，該抵用券有效期至2025年12月31日，適用於MSC地中海郵輪的任何可用航次」。