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台灣高鐵公司今（9）日表示，去（2023）年TGo會員點數將在12/31到期，TGo點數有4種使用方式，包含點數兌換商品、點數折抵消費、點數折抵行程，以及點數折抵票價等，最低99點就可以兌換咖啡、餐飲點心與休閒生活等知名品牌商品。為強化帳戶安全，點數兌換完成，系統將自動發送通知郵件，提醒旅客趕快檢視帳戶。台灣高鐵表示，目前TGo會員超過280萬人數，會員購票乘車，每消費新台幣20元即可累積1點，另可享有指定車次優惠、會員生日禮、高鐵列車販售商品95折等專屬好康。台灣高鐵表示，去年TGo會員點數將在12/31到期，提醒TGo會員檢視自身帳戶，如果還有點數可到「點數365」平台兌換。台灣高鐵表示，TGo目前有4種使用方式，包含點數兌換商品、點數折抵消費、點數折抵行程，以及點數折抵票價，旅客最低可用99點兌換咖啡、餐飲點心、休閒生活等知名品牌商品。為了強化TGo會員帳戶安全，即日起新增TGo會員在點數兌換交易完成時，系統即自動發送通知郵件，並於TGo會員網站進行異動個人資料，以及「點數365」網站進行兌換交易時，新增會員帳戶驗證（一次性密碼OTP機制）程序，始可完成交易，以保障個人帳戶權益與交易安全。