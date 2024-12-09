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美國職籃（NBA）洛杉磯湖人今（9）日主場迎戰波特蘭拓荒者，雖「詹皇」Lebron James因傷並未登場，但湖人終場還是以107比98擊敗拓荒者，大谷翔平也在今日偕愛妻田中真美子前往Crypto.com體育館觀賽，湖人也特意送上印有大谷、田中名字的客製球衣，歡迎大谷夫婦。湖人與拓荒者的比賽，在第三節結束時，現場轉播單位也特意將鏡頭帶到大谷和真美子，大谷面帶微笑向全場湖人球迷致意，也引發全場熱烈歡呼，也有網友在X上發出一段有趣影片，畫面中大谷正在和真美子話家常，突然發現鏡頭在照到他們，大谷隨即指向大螢幕，兩人也害羞低頭，網友直呼：「也太可愛了吧！」湖人官方為了歡迎大谷夫婦，特意準備兩件客製球衣，分別印有大谷以及田中的字樣，大谷的球衣背號印上他在道奇隊的17號，真美子則是日本國家隊時期所穿的12號，從這也能看出湖人球團的細心。湖人日籍球星八村壘，本場比賽手感火燙，繳出全隊次高的23分，外帶5籃板、4抄截、1次阻攻的表現，八村壘打出好表現，加上大谷夫婦親臨現場觀賽，此戰也吸引不少日本網友的目光，並直呼：「真是美好的一天。」