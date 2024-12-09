我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中市去年超越台南，成為六都最胖城市，全國最胖則是在台東。（圖／記者顏幸如攝，2024.12.09）

依體育署調查報告，台中市去年已經超越全糖市台南，BMI過重比例躍升六都最高。台中市議員林祈烽今天質詢時，送上零卡可樂與呼啦圈，邀請市長盧秀燕一起減重，並建議推出台中減重獎金挑戰賽等活動，幫助市民洗刷六都最胖的污名。教育部體育署2023年運動現況調查報告書指出，各縣市BMI分類屬於過重或肥胖的比例，台中市以高達42.9%的黑馬之姿，擠下去年冠軍台南市，升級為六都第一胖。根據該份報告，台中人的BMI值年年增加，2017年過重者僅32.9%，6年增加10%的胖子。依據該份調查，六都胖子比例最多在台中，其次是新北42.1%、第3名台南41.0%、4到6名為桃園41.0%、高雄40.1%、台北38.3%。全國最胖前3名則是台東的45.3%、屏東44.6%、雲林44.3%。台中市長盧秀燕是可樂的愛好者，甚至免費拍片、自願成為可樂代言人。今（9）日市議會市政總質詢，市議員林祈烽、施志昌、楊典忠及鄭功進共同致贈零卡可樂，還加碼送上呼啦圈，呼籲盧秀燕以身作則，定期定量運動減重，並成立跨局處的減重辦公室，針對台中市淪為六都最胖、齲齒問題全國第二嚴重的健康隱憂，提出具體對策。林祈烽建議可比照台南市，推出台中減重獎金挑戰賽，或主動與在地餐飲業者合作，搭配台中購物節推出專屬加碼活動，讓外食族吃得營養均衡又健康。此外成立跨局處的健康減重辦公室，由衛生局結合勞工局、運動局與建設局等單位，提供更合適的運動環境、相關方案優惠，早日甩開六都最胖污名。盧秀燕難得露出笑臉，表示肥胖與個人飲食、運動及體質等因素都有關係，減重獎金挑戰賽的想法非常有創意，可以著手研議。