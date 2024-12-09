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▲本月8日，有民眾駕車經過雪山隧道，卻遭後方車子惡意逼車，一路上瘋狂按喇叭，且放閃遠光燈，又不斷加緊2車距離，嚇得車上孩子哇哇大哭。（圖／翻攝宜蘭知識+）

本月8日，有民眾駕車經過雪山隧道，卻遭後方白色車子惡意逼車，不但一路上瘋狂按喇叭，且放閃遠光燈，又不斷加緊2車距離，嚇得車上的孩子哇哇大哭，影片曝光後，網友紛紛痛批「實在很過分」。對此，國道警方指出，已收到相關檢舉影片，將立即調查並依相關規定處理。警方也呼籲，在行駛隧道或任何道路時，務必保持安全車距，遵守交通規則，勿因一時情緒衝動，而危害自己和他人的生命安全。據了解，車主指出，當天開進雪隧車速約80到90公里，卻遭後方白車惡意逼車，另外，前方也還有車子，自己無法超車也無法變車道，當時被狂按喇叭逼車，小孩車上嚇得哇哇大哭。影片掀起網友討論，紛紛表示「未保持安全車距且有逼車嫌疑」、「未保持車距檢舉他」、「逼車好恐怖」。對此，國九大隊表示，已接獲民眾報案，將立即展開調查，同時建議報案人，為保護自身安全可先至避車彎等待，俟對方離開後再行駛。警方指出，惡意逼車的行為，不僅危及當事人安全，也對隧道內其他駕駛人造成潛在危害及威脅，之後也將持續加強對隧道內交通狀況監控，確保駕駛人行車安全，並加強取締任何惡意駕駛行為，以保障每位用路人權益。