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▲羅志祥珍藏的鞋品有些都是從國外購得，價值不凡，他卻還是強調買來就要穿，不要只是供著。（圖／記者朱永強攝）

▲羅志祥曾經在過去辦鞋展時丟失珍愛的兩雙鞋，這一次鞋展辦在自家店裡，雖然市場賣價總值不凡，現場有攝影機，不會特別擔心。（圖／記者朱永強攝）

羅志祥出道30年來第3度舉辦鞋展，最新《Show My Shoes》從今（9日）正式展開。他家中曾經有5000雙潮鞋，多年來有的捐作公益，有的贈送友人，現在還有1000多雙珍藏。這次光是其中陳列Nike 與 Concepts 的各種不同顏色「龍蝦」鞋，以及「4大城市」經典系列的整面牆上展品，市場賣價就可能上千萬。現場媒體提到曾讓他獲金鐘獎的《娛樂百分百》被傳可能收攤，儘管電視台已否認，他還是覺得聽到會不捨，但過去內容都在網上完整保留，觀眾還是能重溫昔日美好回憶。羅志祥接下來28、31日在高雄巨蛋有兩場演出，煙火特效比之前的表演還多，預算也大增，希望給觀眾不同的感官體驗，而且兩場都會放煙火，只除了28日的演出沒有跨年倒數的段落而已。跨年場他表示沒有找嘉賓，自己的表演內容就塞得很滿，顯然值得歌迷期待。提到《娛樂百分百》被傳將結束，電視台否認，稱還在錄影但會轉型，羅志祥坦言剛聽到時滿難過的，可是對於一件事情離開或消失，會感到不捨 ，就代表在心中有美好的回憶。他相信電視台不管怎麼做都一定有原因，還好現在大多數節目內容都在網路上有完整保留，自己喜歡哪一集都能找出來重溫。如果往後有好的節目找他主持，他還是願意接。至於他出道的團體「四大天王」要不要再合體，他笑言自己和歐漢聲還在圈內，陳中威比較少見到，跟陳顯政還是會在去孫德榮家裡拜會時見到面，不過對方已經變成房仲界的老闆，應該不太好在員工面前跟他們唱跳當年那些歌曲。這次羅志祥最新鞋展的陳列品，不乏有各種精品名牌聯名的珍貴鞋款，也有世上現貨稀少、價錢炒高到300萬台幣的夢幻逸品，他卻強調：「我不會賣，但聽到當年花10萬台幣買的鞋、那時還被朋友罵，現在一雙可以賣到300萬，真的覺得自己眼光蠻好、挺開心的。」他還主張很多人花高價買到鞋子之後就供起來，其實鞋子買來就是要穿，不穿就可能容易材質崩解、壞掉，所以他在展場內不僅展示自己穿到壞的一隻鞋子，還寫上標語，要大家把鞋子穿起來，才能一起共創回憶。對於鞋子有收藏嗜好的他，提到以前在上海辦過一次鞋展，卻丟失了其中兩雙自己很喜歡、價錢也被炒得很高的鞋子，其中之一是全世界只有50雙的村上隆公益慈善聯名款，現在想買回來也找不到，想到還是很痛心。這次的展覽辦在自家Gotnofears在東區的店內，他笑道：「反正店裡都有攝影機，應該不需要擔心。」他也沒有買保險，還精心選擇宮﨑駿動畫配樂等慢板優雅的音樂播放，才能讓來賓好好欣賞每一雙鞋，而不是感覺像在逛鞋店。大多數人以為買潮鞋就是一次買一雙，只是看價錢是否能夠負擔而已。羅志祥透露，他曾經為了雙鞋在巴黎先買到左腳，右腳是有朋友通報他在洛杉磯的店裡看到，他還馬上問是不是自己尺碼，一聽符合立刻要友人下訂，收到時非常開心。兩隻腳各自賣6萬和4萬，這樣才總共是10萬，他喜歡到當年金曲獎與蔡依林一起走星光大道就穿上，現在聽到有日本玩家在巴黎開價願意出320萬買下，不過他是以收藏家的心態購入，不會拿去賣。