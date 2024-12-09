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▲ 「高雄時尚大賞」入圍作品發表暨交流茶會今（8）日於晶英國際行館舉辦，決賽訂於明年1月4日在衛武營國家藝術文化中心戲劇院隆重登場。（高市府青年局提供）

▲打造專屬新銳設計師的育成競賽平台「高雄時尚大賞」，開賽至今進入第五屆，已獲得眾多企業肯定與支持。（高市府青年局提供）

▲本次活動特別與御盟集團合作，提供旗下晶英國際行館的頂級總統行館作為活動場地，館內豐富的人文氣息與一覽無遺的遼闊海景，為交流茶會增添許多精彩亮點。（高市府青年局提供）

由高市府青年局主辦、堪稱南台灣規模最大的時尚新創競賽「高雄時尚大賞」，今（8）日於晶英國際行館舉辦入圍作品發表暨交流茶會。在藍天豔陽與29樓的高空景致下，由專業模特兒與「潮模訓練營」選拔出的模特新星，在時尚伸展台上動態演繹10組決賽入圍作品。明年1月4日決賽首獎，還將前進東京時裝週參展，讓新銳設計師的作品躍身國際舞台，詮釋當代時尚美學與豐沛能量。本屆賽制以「品牌」為參賽主體，賽事最大亮點，獲得首獎品牌將在中華民國紡織業拓展會（紡拓會）的協助下，前往東京時裝週品牌秀觀摩學習，並於東京澀谷Scramble Square百貨靜態展出。這不僅是向國際買家展現台灣設計實力的絕佳機會，也為設計師開啟更多商業合作與國際能見度的大門。青年局局長張以理表示，「高雄時尚大賞」採專業評選機制，致力發掘國內外設計新秀，並透過產業媒合與平台推廣，讓新銳設計師有機會走向更寬闊的舞台。歷年來，「高雄時尚大賞」已成功協助多位青年設計師登上臺北時裝週、跨年晚會、國慶晚會及台灣設計展等指標性活動。本屆更邁向國際時尚指標東京時裝週，致力將台灣的青年設計創意推向世界潮流版圖。茶會上，張以理局長感謝包括日月光投控、日月光社企、日月光環保永續基金會、郡都建設、遠雄文教公益基金會、可寧衛集團、大創綠能、一功營造、高輝營造、華友聯集團等企業的鼎力相助，挹注資源為新銳設計師提供茁壯成長的舞台。此外，漢神百貨、高雄大遠百等百貨業者，對日後是否有機會攜手「高雄時尚大賞」為南台灣時尚發展注入更多能量，也保持正面樂觀態度。本次入圍作品發表會場，特別感謝御盟集團提供旗下晶英國際行館的頂級總統行館，作為交流茶會場地。藉由高樓層全景落地窗的遼闊視野，將港灣海景盡收眼底，打造這場藝術與時尚兼具的絕美饗宴。青年局表示，本屆「高雄時尚大賞」的高潮活動——決賽暨頒獎典禮，將於114年1月4日在衛武營國家藝術文化中心戲劇院隆重舉行。10組新銳品牌將透過動態走秀展現獨特創意，並邀請新生代歌手陳華與申力安出席獻唱，打造視覺與聽覺雙重滿足的時尚盛會。這場盛會不僅是設計師嶄露鋒芒的決勝舞台，也是時尚設計實力與品牌價值的全面升級。第五屆「高雄時尚大賞」決賽開放網路索票，短短兩天便造成熱烈迴響，釋出的250張票索取一空，想親臨現場感受大港潮流的無限魅力的朋友們，千萬不要錯過12月16日第二波索票時間，請持續追蹤、關注「高雄市政府青年局」或「高雄時尚大賞」Facebook粉絲專頁，並加入青年局官方LINE帳號（@youth.kcg），不錯過更多精彩活動內容。